Video| Araghchi: Ang seguridad ng Persian Gulf ay dapat tiyakin ng mga bansa sa rehiyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 Araghchi: Ang seguridad ng Persian Gulf ay dapat tiyakin ng mga bansa sa rehiyon.
Ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas sa kanyang pagpupulong sa National Security Advisor ng Iraq ay nagpahayag na ang Islamic Republic of Iran ay handa para sa usapan at pakikipag-ugnayan sa mga baybaying bansa ng Persian Gulf upang lumikha ng isang mekanismo ng kolektibong seguridad.
Idinagdag ni Araghchi na ang matatag na seguridad sa rehiyon ay dapat mabuo sa partisipasyon ng lahat ng mga bansa sa rehiyon at walang panghihimasok ng mga extra-rehiyonal na military powers, at dapat sumaklaw sa security, pang-ekonomiya, at pang-unlad na dimensyon.
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