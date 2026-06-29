Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Muling paglilikas ng mga tao sa timog Syria sa ilalim ng apoy ng Zionist regime.
Ang artilerya at air strikes ng Zionist regime sa nayon ng Abidin sa Daraa province ay nagpilit sa daan-daang residente ng lugar na ito na umalis sa kanilang mga tahanan at maghanap ng kanlungan sa mga kalapit na nayon.
Inihayag ng lokal na mapagkukunan na pagkatapos ng sagupaan ng mga pwersang Israeli sa mga residente ng lugar, ang mga pag-atake ay muling ipinagpatuloy at ang mga helicopter ng Zionist regime ay tinarget din ang nayon na ito
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