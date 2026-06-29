Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ekonomista ng Amerika: Ang digmaan ni Trump sa Iran ay haharap sa Amerika ng isang trilyong dolyar na singil.
Si Steve Hanke, propesor ng ekonomiya sa Johns Hopkins University, ay nagpahayag na ang digmaang sinimulan ni Trump laban sa Iran ay maglalagay ng hindi pa naganap na gastos sa mga nagbabayad ng buwis ng Amerika, at ang Washington ngayon ay humihingi ng 70 bilyong dolyar na bagong badyet upang mapunan ang mga reserbang armas nito.
Hinulaan ni Hanke na sa pagtatapos ng mga labanan, ang kabuuang gastos ng digmaan sa Iran ay lalampas sa isang trilyong dolyar; isang halaga na, ayon sa kanya, ang ekonomiya ng Amerika ang magbabayad nito.
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