Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reaksyon ni Velayati sa kamakailang pahayag ng Amerika at ng Gulf Cooperation Council.
Ang pagsunod sa panlabas na presyon ay makasisira sa kagalang-galang na imahe ng Oman sa isipan ng Iran.
Ang UAE at Bahrain (ibig sabihin, ang pinakamahihinang bansa sa rehiyon) ay huwag nang maging walang hiya.
Dapat malaman ng mga taga-Bahrain ang kanilang hangganan at huwag paglaruan ang kanilang kapalaran at pilitin ang Iran na gumawa ng matitinding desisyon.
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