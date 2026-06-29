Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang bagong babala si JD Vance para sa hinaharap ng relasyon ng Washington at Tel Aviv.
Channel 12 Israel: Si Vance, ang Bise Presidente ng Amerika, ay walang pag-aalinlangan na isakripisyo ang interes ng Israel; itinuturing niya ang relasyon sa Israel bilang isang pinansyal at pampulitikang pasanin.
Sa kamakailang pagpupulong sa Switzerland tungkol sa memorandum of understanding sa Iran, si Vance ay nagpatibay ng isang ganap na independiyenteng posisyon. Inakusahan siya ng matataas na Israeli security sources ng aktibong panggugulo at pagsisiwalat ng mga lihim na plano ng Mossad na baguhin ang gobyerno ng Iran sa pamamagitan ng mga Kurd kay Erdogan.
Ang pananaw ng isang tao na may hindi nakatalagang diskarte sa Israel na posibleng maging pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay lumikha ng malalim na takot para sa hinaharap ng Israel.
Isinulat ng Channel 12 Israel sa isang analitikal na ulat ni Rati Shiloni na dahil sa posibleng pagtakbo ni JD Vance para sa 2028 presidential election at ang kanyang matinding pangangailangan para sa rehiyonal na katatagan upang manalo, siya ay walang pag-aalinlangan na isakripisyo ang interes ng Israel.
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