Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Wall Street Journal: Ang muling pagtatayo ng US naval base sa Bahrain ay mangangailangan ng 400 milyong dolyar.
Iniulat ng pahayagang Wall Street Journal:
Ang muling pagtatayo ng US naval base sa Bahrain, na nasira sa panahon ng digmaan laban sa Iran, ay mangangailangan ng 400 milyong dolyar.
Ang command headquarters at maraming iba pang mga gusali ng base na ito, kabilang ang 2 satellite communication terminal, ay nasira.
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