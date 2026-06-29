Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Alon ng malawakang pagtutol sa kasunduan ng Washington sa Lebanon; pagpapalalim ng panloob na lamat.
Ang matinding pampulitika at popular na reaksyon sa kamakailang kasunduan ng gobyerno ng Lebanon sa Israel sa Washington ay nagpapahiwatig ng isang malalim na panloob na lamat. Taliwas sa pag-aangkin ng mga maka-Kanlurang grupo, isang malaking bahagi ng lipunan at mga pangunahing partido ng Lebanon kabilang ang Hezbollah, Amal movement, at ang Free Patriotic Movement ay itinuturing ang kasunduang ito bilang hindi makatarungan, nakakahiya, at hindi matatag. Naniniwala ang mga kritiko na ang mga security conditions, ang malabong parirala tungkol sa pag-urong ng mga mananakop, at ang pagsisikap na disarmahan ang paglaban ay lumalabag sa pambansang soberanya at nagpapaalala sa nabigong kasunduan noong Mayo 17, 1983.
Sa kabilang banda, ang tradisyonal na right-wing parties tulad ng Lebanese Forces (Samir Geagea) at ang Kataeb, sa pagsuporta sa kasunduang ito, ay itinuturing ito bilang isang hakbang upang wakasan ang armadong istruktura ng paglaban at makamit ang katatagan. Ang matinding paghahating ito ay nagpapakita na ang karamihan ng lipunang Lebanese ay itinuturing ang kasalukuyang teksto bilang pagbibigay-legitima sa pananakop at daan sa panloob na kaguluhan, at humihiling na ito ay kanselahin.
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