Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Noong Hunyo 28, 2026, sa isang panayam sa programang "Moscow. Kremlin. Putin" ng mamamahayag na si Pavel Zarubin, tinalakay ni Pangulong Vladimir Putin ang mga pag-atake ng Ukraine sa imprastraktura ng Russia at ang epekto nito sa digmaan.
🎯 Ang Layunin ng Ukraine Ayon kay Putin
Ayon kay Putin, ang mga pag-atake ng Ukraine sa imprastraktura ng Russia ay may tatlong pangunahing layunin:
1. Maghasik ng Pagdududa at Pagkakabaha-bahagi: Ang mga pag-atake ay bahagi ng isang "operasyong impormasyon" upang pahinain ang kumpiyansa ng mga Ruso at lumikha ng pagkakabaha-bahagi sa lipunan.
2. Pansamantalang Pigilan ang Pagsulong ng Russia: Layunin nitong pilitin ang Russia na pansamantalang ihinto ang opensiba nito.
3. Pilitin ang Russia sa Mga Negosasyon: Ang mga pag-atake ay naglalayong lumikha ng mga kondisyon para sa pagsisimula ng mga usapang pangkapayapaan sa mga kondisyong paborable sa Ukraine.
🚫 Ang Tugon ni Putin: "Hindi Namin Sila Bibigyan ng Ganoong Pagkakataon"
Tuwirang tinanggihan ni Putin ang mga layuning ito at idineklara:
"Hindi namin sila bibigyan ng ganoong pagkakataon
Idiniin niya na ang mga pag-atakeng ito ay walang epekto sa sitwasyon sa harapan o sa linya ng labanan. Anuman ang mga pag-atake sa imprastraktura, hindi nito maaapektuhan ang takbo ng digmaan.
⚡ Ang Konteksto ng mga Pahayag
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa gitna ng tumitinding pag-atake ng drone ng Ukraine sa imprastraktura ng langis ng Russia. Kinilala ni Putin na ang Russia ay nakakaranas ng "tiyak na kakulangan" ng gasolina sa ilang mga rehiyon, ngunit tiniyak niya na ang bansa ay malalampasan ang mga hamong ito.
💎 Buod
Sa panayam noong Hunyo 28, 2026, itinuring ni Putin ang mga pag-atake ng Ukraine bilang isang pagtatangka na pahinain ang Russia sa sikolohikal at pampulitika, ngunit tiniyak niya na hindi nito maaapektuhan ang takbo ng digmaan at hindi nito pipigilan ang pagsulong ng Russia.
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