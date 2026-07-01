Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Robert Pape: Upang Makadaan sa Strait of Hormuz, Dapat Kayo ay Makipag-ugnayan Lamang sa Iran.
Sa isang malalim at estratehikong pagsusuri na ibinahagi ng kilalang propesor ng agham pampulitika mula sa Unibersidad ng Chicago, si Robert Pape—isang dalubhasa sa mga usapin ng seguridad at pambansang depensa na may malawak na karanasan sa pagsusuri ng mga krisis sa Gitnang Silangan—ay nagbigay ng isang matapang at malinaw na pahayag hinggil sa kasalukuyang balanse ng kapangyarihan sa isa sa mga pinaka-estratehikong daluyan ng tubig sa mundo: ang Strait of Hormuz. Ayon kay Pape, ang Iran, sa pamamagitan ng kanyang heograpikal na posisyon at ng kanyang nakababahalang kakayahang militar, ay nagtataglay ng isang hindi matatawarang estratehikong bentahe sa rehiyon, na naglalagay sa Tehran bilang ang tunay na "gatekeeper" ng pasukan at labasan ng Golpo ng Persia—isang katotohanan na, aniya, ay hindi maaaring balewalain ng anumang bansa o kumpanya ng pagpapadala na nagnanais na makadaan sa mahalagang rutang pandagat na ito.
Binigyang-diin ng propesor na sa kabila ng lahat ng mga parusa, presyur, at banta ng militar mula sa Estados Unidos at ng rehimeng Zionist, ang Iran ay hindi lamang nakaligtas kundi lumabas na mas malakas sa pulitika mula sa mga nakaraang paghaharap. Ayon sa kanya, ang patuloy na pagsubok ng Tehran na hamunin ang superyoridad ng mga Kanluranin sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan sa missile, drone, at cyber warfare, kasama ang kanyang matatag na alyansa sa mga pwersa ng paglaban sa buong rehiyon, ay nagbigay sa Iran ng isang antas ng deterrent na epektibong nagpapahina sa kakayahan ng Washington at Tel Aviv na magdikta ng mga tuntunin sa Golpo. Sa katunayan, ang Iran ay hindi lamang nagpapanatili ng kanyang impluwensya kundi pinalawak pa ito sa mga nakaraang taon, na ginagawa itong isang kailangang-kailangan na manlalaro sa anumang talakayan tungkol sa seguridad ng enerhiya at kalakalang pandagat.
Ang pinakamahalagang bahagi ng pahayag ni Pape ay ang kanyang tahasang pagdeklara na "kung nais mong makadaan sa Strait of Hormuz, iisa lamang ang bansa na dapat mong tawagan—hindi iyon ang Estados Unidos, kundi ang Iran." Ang pangungusap na ito ay naglalaman ng isang malalim na pagkilala sa tunay na kalagayan sa lupa: bagama't ang Amerika ay mayroong pinakamalakas na hukbong-dagat sa mundo, at bagama't ang Israel ay patuloy na nagbabanta ng mga preemptive strikes, ang aktwal na kontrol sa kipot ay nakasalalay sa mga kamay ng Tehran, na may kakayahang isara ito o guluhin ang trapiko sa loob ng ilang oras sa pamamagitan ng kanyang mga fast-attack craft, submarine, at coastal defense missiles. Ang kapangyarihang ito, ayon kay Pape, ay nagbibigay sa Iran ng isang pambihirang "leverage" sa anumang negosasyon, maging ito man ay tungkol sa nuclear program, parusa, o mga usapin ng panrehiyong seguridad.
Ang pagsusuri ni Pape ay nagsisilbing isang babala sa mga nagpaplano ng patakaran sa Washington at sa iba pang mga kabisera ng Kanluran: ang pagwawalang-bahala sa kakayahan ng Iran na kontrolin ang kipot ay isang mapanganib na pagkakamali na maaaring magdulot ng malaking pagtaas sa presyo ng langis, pagbagsak ng pandaigdigang kalakalan, at isang hindi mahuhulaan na reaksyon mula sa isang bansang kilala sa kanyang "asymmetric warfare" tactics. Sa halip na patuloy na itulak ang Tehran sa isang sulok, iminumungkahi ni Pape na ang isang makatotohanang diskarte ay dapat kilalanin ang estratehikong posisyon ng Iran at makipag-ugnayan dito nang may paggalang at pag-unawa sa kanyang mga interes—sapagkat sa huli, ang sinumang nagnanais na ligtas na makadaan sa pamamagitan ng mga tubig na ito ay kailangang pumunta sa pinagmulan ng kapangyarihan: ang Islamic Republic of Iran, ang tunay na tagapagbantay ng Golpo.
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