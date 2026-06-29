Video| Ang Naobserbahang Pinsala

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Batay sa mga ulat ng balita at open-source intelligence (OSINT) noong Hunyo 28, 2026, ang Ahmad al-Jaber Air Base sa Kuwait ay isa sa mga pangunahing target ng malawakang pag-atake ng Iran bilang bahagi ng "Operation True Promise 4." Ayon sa mga ulat, ang base na ito, kasama ang Ali Al Salem Air Base, ay tinamaan ng mga ballistic missiles at drones bilang tugon sa mga pagsalakay ng US at Israel.
📡 Ang Naobserbahang Pinsala
Ayon sa mga pagsusuri ng satellite imagery, ang mga pag-atake ay tila may estratehikong pokus, na nagta-target sa mga kritikal na sistema ng suporta sa halip na ang runway mismo. Ang naiulat na pinsala ay kinabibilangan ng:
· Mga Pasilidad ng Radar at Komunikasyon: Ang "systematic neutralization" ng long-range radar installations ay isang pangunahing tagumpay ng operasyon. Ang mga radar facility at communication antennas ay partikular na tinarget, kabilang ang pinsala sa mga early-warning radar.
· Imprastraktura at Logistics: Ang mga pag-atake ay nagdulot ng pinsala sa mga operational support compounds, communications facilities, electrical infrastructure, at maintenance areas.
⚠️ Mga Limitasyon sa Impormasyon
Mahalagang tandaan na ang karamihan sa mga detalyadong ulat ng satellite imagery ay mula sa mga pangkalahatang pagtatasa ng Operation True Promise 4. Wala akong nakitang partikular, mataas na resolution na satellite image ng base na ito mula sa mismong petsa ng pag-atake (Hunyo 28). Ang ilang mga larawang kumakalat online ay maaaring hindi tunay, kaya't ang mga ulat mula sa mga mapagkakatiwalaang source at OSINT analysis ang pinakatiyak na analysis ang pinakatiyak na batayanng impormasyon.
Your Comment