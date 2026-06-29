Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Panibagong marahas na pagsalakay ng mga armadong Kuchi sa mga pastulan ng mga Shia sa Bamyan, Afghanistan
Ayon sa ulat ng ABNA International News Agency – kasunod ng armadong pagsalakay ng mga Kuchi (mga nomadikong tribong Pashtun at Sunni) sa mga sakahan at pastulan ng mga tao sa Shia-majority na distrito ng Panjab sa Bamyan province, iniulat ng lokal na mapagkukunan na inangkin ng mga Kuchi na ang kanilang mga kawan ay pag-aari ni Abdul Ghani Baradar, deputy prime minister para sa economic affairs ng Taliban government.
Ayon sa mga mapagkukunan, ang insidenteng ito ay naganap noong Huwebes (Hunyo 25). Isang delegasyon mula sa Bamyan center, kabilang ang deputy governor, deputy security commander, intelligence representative, at representative ng mga tribo at mga grupo ng Taliban, ay pumunta sa Panjab upang imbestigahan ang usapin. Sa harap ng delegasyong ito, ang mga Kuchi ay nagpakita ng isang audio clip na nag-aangkin ng pagmamay-ari ni Abdul Ghani Baradar.
Idinagdag ng mga mapagkukunan na ang mga babaeng Kuchi ay binugbog nang husto ang isang miyembro ng Taliban intelligence na kasama ng delegasyon sa "Kotale Akhzarat" area, at siya ngayon ay naospital sa isang medical facility.
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https://fa.abna24.com/news/1832694
Balita ng mga Shia ng Afghanistan
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