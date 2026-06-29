Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Manunulat ng Israel: Ang digmaan ni Netanyahu ay nagtulak sa Israel sa bingit ng pagbagsak ng kredibilidad.
Si Alon Mizrahi, manunulat ng Israel, ay nagpahayag na ang digmaang sinimulan ng Zionist regime ay hindi lamang nagpahina sa posisyon ng rehimeng ito sa Amerika at sa loob ng sinasakop na lupain, kundi nagresulta rin sa pagpapalakas ng estratehikong posisyon ng Iran sa Kanlurang Asya.
Idinagdag niya na ang mga kahihinatnan ng digmaang ito ay lampas sa military na larangan, at ngayon ang Zionist regime ay nahaharap sa isang katotohanan kung saan ang Iran ay naging isang maimpluwensya at hindi matatalo na kapangyarihan sa rehiyonal na mga equation.
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