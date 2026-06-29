Video| Naglabas ang Channel 12 ng Israel ng mga larawan ng malawakang operasyon ng demolisyon ng hukbo ng rehimeng ito sa timog Lebanon noong Linggo n

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Naglabas ang Channel 12 ng Israel ng mga larawan ng malawakang operasyon ng demolisyon ng hukbo ng rehimeng ito sa timog Lebanon noong Linggo ng gabi, Hunyo 28, 2026.
Ayon sa ulat, winasak ng militar ng Israel ang isang pinatibay na underground tunnel network ng Hezbollah sa nayon ng Majdal Zoun sa timog Lebanon. Ang tunnel, na mahigit 200 metro ang haba at mahigit 25 metro ang lalim, ay ginamit ng Hezbollah bilang isang "drone fortress" at naglalaman ng daan-daang armas, warhead, paputok, at apat na launch shaft na nakatuon sa teritoryo ng Israel.
Ang operasyon, na pinangalanang "Sof Pasuk," ay isinagawa ng 551st Brigade Combat Team at Yahalom forces sa ilalim ng 91st Division. Ayon sa militar ng Israel, ang compound ay itinayo gamit ang teknolohiya at kaalaman mula sa rehimeng terorista ng Iran. Ang malakas na pagsabog ay narinig sa buong hilagang Israel noong Linggo ng gabi. Mahigit 20 terorista ng Hezbollah ang napatay sa mas malawak na operasyon sa lugar, kabilang ang mga 10 miyembro ng elite Radwan Force.
Iniulat din ng Channel 12 na ang militar ng Israel ay magpapakita ng isang plano sa pamunuan upang wasakin ang mga nayon sa timog Lebanon upang palawakin ang buffer zone. Ang mga ulat ay nagsasabi na ang Israel ay papunta sa isang bahagyang pag-withdraw mula sa timog Lebanon, taliwas sa mga pahayag ng pamunuan.
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