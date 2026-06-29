Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Axios: Ang Iran at Gaza ay naglayo sa mga batang Republican ng Amerika mula sa Israel!.
Iniulat ng Axios news base na ang tradisyonal na suporta ng Republican Party sa Zionist regime, lalo na sa mga kabataan, ay nahaharap sa isang seryosong hamon, at ang digmaan sa Gaza at ang mga hindi pagkakasundo tungkol sa Iran ay nagpalala sa kalakaran na ito.
Batay sa mga inilathalang survey, ang karamihan ng mga batang Republican ay walang positibong pananaw sa Israel, at kasabay nito, ang mga kilalang pigura ng right-wing ng Amerika ay naglabas din ng matinding pamumuna sa mga patakaran ng Tel Aviv at ni Benjamin Netanyahu.
Washington – Axios website (Hunyo 28, 2026) – Batay sa isang ulat mula sa Axios, ang tradisyonal na suporta ng Republican Party sa Zionist regime ay nahaharap sa mga bagong palatandaan ng pagkasira. Ang pagbabago ng saloobin na ito ay mas nakikita sa mga batang Republican at sa isolationist na "America First" faction.
Generational gap sa mga survey
Ipinapakita ng datos ng survey ang malalim na generational gap sa bagay na ito. Batay sa survey ng Pew Research Center noong Abril 2026, 40 porsyento ng mga Republican ay may hindi kanais-nais na pananaw sa Israel. Ang bilang na ito sa mga Republican na may edad 18 hanggang 49 ay umabot sa 57 porsyento, samantalang isang-kapat lamang ng mga edad 50 pataas ang may ganitong pananaw. Ipinapakita rin ng survey ng University of Maryland na 22 porsyento lamang ng mga Republican na may edad 18 hanggang 34 ang itinuturing na makatarungan ang military operations ng Israel sa Gaza.
Mga sanhi: Digmaan sa Gaza, Iran, at hindi pagkakasundo ni Netanyahu kay Trump
Ayon sa ulat ng Axios, ang suporta sa Israel sa mga Republican ay nasa ilalim ng presyon dahil sa dalawang pangunahing salik: una, ang mapangwasak na military operations ng Israel sa Gaza Strip, at pangalawa, ang mga hindi pagkakasundo ni Benjamin Netanyahu sa administrasyon ni Donald Trump tungkol sa paraan ng pagtatapos ng digmaan sa Iran. Batay sa bagong aklat na "Regime Change" nina Maggie Haberman at Jonathan Swan, sinabi ni Trump kay Netanyahu noong Setyembre na "lahat ng mga Hudyo ay pagod na sa iyo" at na kung walang kasunduan sa Gaza, magkakaroon ng "diborsyo" sa pagitan ng dalawang bansa. Tinawag din ni Trump si Netanyahu na "ganap na baliw" at nagbabala na ang kanyang mga aksyon ay magdudulot ng higit pang paghihiwalay sa Israel sa mundo.
Papel ng mga maimpluwensyang pigura ng right-wing
Ang alon ng pagsalungat na ito ay pinalakas ng suporta ng mga kilalang "America First" na pigura kabilang sina Tucker Carlson, Megyn Kelly, at Marjorie Taylor Greene. Si Carlson, na umalis sa Republican Party noong nakaraang linggo, ay inakusahan si Netanyahu ng "pagmamanipula" kay Trump upang pumasok sa digmaan sa Iran at tinawag ang Pangulo ng Amerika bilang "alipin" ng Punong Ministro ng Israel. Nagbabala rin si JD Vance, Bise Presidente, sa mga Israeli official na huwag atakihin ang "tanging makapangyarihang kaalyado na natitira sa kanila sa buong mundo."
Pananaw sa hinaharap
Sa kabila ng mga palatandaang ito, ang suporta sa Israel ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng Republican Party. Ipinakita ng Gallup survey noong Pebrero 2026 na 70 porsyento ng mga Republican ay mas nakikiramay sa Israel kaysa sa mga Palestinian, bagaman ang bilang na ito ay bumaba ng sampung porsyento mula noong 2024. Gayunpaman, naniniwala ang mga tagamasid na ang pagbabagong ito sa pampublikong opinyon, lalo na sa mga kabataan, ay maaaring magkaroon ng makabuluhang pampulitikang kahihinatnan sa hinaharap.
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