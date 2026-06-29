Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga iskolar ng Yemen: Ang kahiya-hiyang kasunduan ng gobyerno ng Lebanon sa Zionist regime ay isang malaking pagkakanulo at kahihiyan!.
Ang Association of Yemeni Scholars, sa pagpapalabas ng isang pahayag, ay inilarawan ang kasunduan ng gobyerno ng Lebanon sa Zionist regime bilang isang "nakakahiyang kasunduan" at isang "malaking pagkakanulo" at nagbabala tungkol sa mga kahihinatnan nito para sa Lebanon.
Ang asosasyong ito, habang pinupuri ang katatagan ng Islamic Republic of Iran at ng Islamic resistance ng Lebanon, ay kinondena ang katahimikan ng mga Arab at Islamic na bansa sa harap ng mga krimen ng Zionist regime at nagbigay-diin sa pangangailangan na mapanatili ang pagkakaisa ng axis of resistance.
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