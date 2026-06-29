Video\ Pag-amin ng isang Israeli general sa superyoridad ng Iran; Ang Tel Aviv ay nasa pinakamalalim nitong krisis sa seguridad

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-amin ng isang Israeli general sa superyoridad ng Iran; Ang Tel Aviv ay nasa pinakamalalim nitong krisis sa seguridad.
Si Yitzhak Brik, senior general ng Zionist regime, sa pag-amin sa epekto ng mga pag-atake ng Iran ay nagsabi na ang mga suntok na ito ay nagdala sa Israel sa pinakamasamang kalagayan ng seguridad sa kasaysayan nito at lubhang nagpahina sa kakayahang humadlang nito.
Idiniin din niya na ang lipunang Israeli ay nawawalan ng pambansang katatagan; isang pag-amin na nagpapahiwatig ng lalim ng panloob na krisis at estratehikong superyoridad ng Iran sa mga kamakailang equation.
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