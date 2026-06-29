Video| Operasyon ng Hezbollah sa Deir Siryan; Paghaharap ng isang mandirigma ng Hezbollah sa mga pwersang Israeli

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Operasyon ng Hezbollah sa Deir Siryan; Paghaharap ng isang mandirigma ng Hezbollah sa mga pwersang Israeli.
Ang mga operasyon sa paligid ng Deir Siryan ay nagresulta sa pagkamatay ng isang opisyal ng Israel at pagkakasugat ng isa pang sundalo. Ayon sa mga ulat, ang insidente ay naganap noong Linggo ng gabi, Hunyo 28, 2026, nang ang isang yunit ng Golani Brigade ng Israel ay pumasok sa isang gusali sa Deir Siryan upang siyasatin ang isang "kahina-hinalang gusali." Isang mandirigma ng Hezbollah ang nagpaputok sa mga sundalo, na ikinamatay ni Captain David Hazutt (21), isang platun commander ng 12th Battalion ng Golani Brigade at bahagyang nasugatan ang isa pang sundalo.
Pagpatay sa Mandirigma ng Hezbollah
Matapos ang malawakang paghahanap sa lugar, natagpuan ng mga tropang Israeli ang mandirigma ng Hezbollah na nagtatago sa isang kalapit na gusali at pinatay siya. Kinumpirma ng militar ng Israel na ang mandirigma ay kasangkot sa nakamamatay na paghaharap.
Patuloy na mga Labanan sa Kabila ng Kasunduan
Ang insidente ay ang unang pagkamatay ng Israel mula nang pumirma ng isang trilateral framework agreement ang Israel, Lebanon, at ang Estados Unidos noong Biyernes, na naglalayong magbigay-daan sa isang mas malawak na kasunduan sa kapayapaan. Si Captain Hazutt ang unang nasawi ng Israel mula nang ang kasunduan ay naglalayong wakasan ang labanan. Ang Hezbollah, na tinanggihan ang kasunduan, ay patuloy na nagsagawa ng mga rocket at drone attacks mula sa timog Lebanon.
Iba pang mga Pag-atake at Pinsala
Bukod sa insidente sa Deir Siryan, nag-ulat din ang Lebanese media ng isang Israeli airstrike malapit sa mga bayan ng Deir Siryan at Taybeh. Ang Lebanese Health Ministry ay nag-ulat din ng dalawang sibilyan na nasugatan matapos maghulog ang isang Israeli drone ng isang stun grenade sa timog Lebanese na nayon ng Burj Qalaouiyeh. Ang pinagsama-samang bilang ng mga nasawi mula sa mga pag-atake ng Israel mula noong Marso 2, 2026, ay tumaas sa 4,247 na patay at 12,195 na sugatan. Nag-ulat din ang Hezbollah ng pagkasira ng isang Merkava tank at isang Hummer SUV sa Deir Siryan noong isang naunang insidente noong Hunyo 11
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