Video| Paglaban ng mga tao sa Daraa laban sa mga mananakop; pagtanggap sa mga sundalong Israeli sa pamamagitan ng pagbato

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paglaban ng mga tao sa Daraa laban sa mga mananakop; pagtanggap sa mga sundalong Israeli sa pamamagitan ng pagbato.
Kasabay ng pagpasok ng mga pwersa ng Zionist regime sa mga lugar sa Daraa province, hinarap ng mga lokal na residente ang mga sundalong mananakop sa pamamagitan ng pagbato.
Ayon sa mga ulat, noong Linggo, Hunyo 28, 2026, ang mga pwersang Israeli ay sumalakay sa nayon ng Abidin sa kanlurang Daraa, at nagpadala ng mga sundalo sa lupa na sumira sa mga bahay at sakahan, na pumilit sa mga residente na tumakas sa mga kalapit na bayan. Habang sumusulong ang mga armored vehicle, hinarangan ng mga residente ang mga kalsada patungo sa Abidin gamit ang mga bato upang pigilan ang mga ito; tumugon ang mga sundalong Israeli sa pamamagitan ng pagpapaputok at paggamit ng mga flare sa Yarmouk basin bago umatras.
Ayon sa Syrian Observatory for Human Rights, ang mga kabataan at residente ay naglagay ng mga bato sa gitna ng kalsada bilang protesta laban sa mga paggalaw at pagsalakay ng mga pwersang Israeli sa lugar. Pumutok din ang mga pwersang Israeli ng mga bala sa hangin upang takutin ang mga sibilyan.
Ang Syrian state news agency na SANA ay nag-ulat ng mga Israeli strike sa nayon ng Abidin at sinabi na ang mga residente ay umalis sa kanilang mga tahanan kasunod ng putukan. Nagpakalat din ang mga footage na nagpapakita ng mga residente ng Abidin na nagbabato sa mga sundalo ng IDF.
Ayon sa Shafaq News, ang mga pwersang Israeli ay nakapagtatag ng siyam na forward position sa loob ng Syrian territory. Kinondena ng Syrian Foreign Ministry ang operasyon bilang isang paglabag sa soberanya ng bansa at isang paglabag sa 1974 Disengagement Agreement.
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