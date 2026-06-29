Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Muharram, ang pokus ng pagkakaisa sa London; pagluluksa ng mga deboto ng Ahl al-Bayt mula sa iba't ibang nasyonalidad
Ang Islamic Centre ng England sa mga araw ng Muharram ngayong taon ay nagho-host ng mga nagdadalamhati mula sa iba't ibang nasyonalidad, at ginanap ang seremonya ng pagluluksa para kay Imam Hussein sa mga wikang Persian, Arabic, English, at Urdu.
Ang mga ritwal na ito, na may malawakang presensya ng mga Muslim mula sa iba't ibang bansa, kasama ang mga talumpati, pag-awit ng mga elehiya, at maringal na pagsasagawa ng congregational prayer, ay nagpakita ng isang pagpapakita ng pandaigdigang pagkakaisa at debosyon sa Imam Hussein.
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