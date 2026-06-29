Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nailathala na ang mapa ng pagtanggap sa mga pilgrim para sa prusisyon ng libing ng martir na pinuno
Batay sa isinagawang zoning, ang mga pilgrim mula sa bawat lalawigan, pagkatapos ng kanilang pagdating sa itinakdang mga entry point, ay dadalhin sa kanilang itinalagang lokasyon upang ang mga serbisyo ng tirahan, patnubay, at suporta ay maibigay nang may mas maayos, mabilis, at mahusay na koordinasyon.
Ang programang ito ay ipapatupad na may layuning mas mahusay na pamahalaan ang presensya ng mga pilgrim at mapadali ang proseso ng paghahatid ng serbisyo sa prusisyon ng libing ng martir na pinuno.
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