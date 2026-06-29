Video| Ang Kinahinatnan ng Pagdadala ng Bandila ng Rehimeng Zionist sa Indonesia!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-🎥 Ang Kinahinatnan ng Pagdadala ng Bandila ng Rehimeng Zionist sa Indonesia!.
Dalawang kabataang lalaki sa lungsod ng Ambon, Indonesia, ang inatake ng mga lokal na residente matapos nilang dalhin ang bandila ng okupanteng rehimeng Israeli. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng malawakang suporta ng publiko sa Indonesia para sa layunin ng Palestine.
Sa Indonesia, ipinagbabawal ng batas ang paggamit o pagwawagayway ng bandila ng Israel sa buong teritoryo ng bansa, kabilang na sa mga pampublikong aktibidad, pagdiriwang, o mga relihiyosong seremonya. Ang bansa ay may mahigpit na patakarang panlabas laban sa anumang pagkilala sa estado ng Israel.
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