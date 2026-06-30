Video| Mga Tagasuporta ng Palestine sa Paris, Nanawagan ng Boykot sa mga Kumpanyang Zionist

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Tagasuporta ng Palestine sa Paris, Nanawagan ng Boykot sa mga Kumpanyang Zionist.
Sa isang mapaghimagsik na pagtitipon sa kabisera ng Pransya, libu-libong mga aktibista at tagasuporta ng Palestine ang nagsama-sama upang ipahayag ang kanilang lubos na pagkondena sa patuloy na karahasan at kawalang-katarungang dinaranas ng mga mamamayang Palestinian. Sa gitna ng kanilang protesta, mariin nilang hiniling ang pagpapataw ng malawakang boykot laban sa lahat ng mga kumpanya at negosyong kaanib o sumusuporta sa estadong Zionist, na kanilang tinutukoy bilang pangunahing salarin sa lumalalang krisis sa rehiyon.
Nag-ugong sa mga lansangan ng Paris ang mga sigaw ng pagkakaisa at panawagan para sa hustisya, habang binibigyang-diin ng mga demonstrador ang lubhang mapanganib na kalagayang makatao sa Gaza Strip, Kanlurang Pampang, at sa sinasabing Banal na Lungsod ng Jerusalem na kasalukuyang nasa ilalim ng okupasyon. Inilarawan nila ang sitwasyon bilang isa sa mga pinakamatinding krisis sa kasaysayan ng modernong panahon, kung saan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, malinis na tubig, at gamot ay lubos na kinukulang dahil sa mahigpit na pagkubkob na ipinatutupad ng mga puwersa ng Israel.
Hindi lamang basta pagkondena ang kanilang ipinahayag; nanawagan din sila ng agarang pandaigdigang aksyon upang wakasan ang tinaguriang "genocide" at sistematikong pang-aapi. Itinuro nila ang responsibilidad ng mga dayuhang pamahalaan at internasyonal na katawan sa pagpapahintulot sa mga ganitong gawain, at hinimok ang mga mamamayan sa buong mundo na magkaisa sa pamamagitan ng pagtigil sa pagsuporta sa anumang produktong may kaugnayan sa rehimeng Zionist. Ayon sa kanila, ang boykot ay isang mabisa at mapayapang sandata laban sa pang-aapi.
Binigyang-diin din ng mga aktibista ang nakababahalang ulat tungkol sa pagharang ng rehimeng Zionist sa pagpasok ng mga pangunahing suplay, kabilang na ang gatas na pambata (milk powder) sa Gaza, na nagresulta sa matinding malnutrisyon at pagkamatay ng maraming inosenteng sibilyan, lalo na ang mga bata at sanggol. Sa kanilang talumpati, inilarawan nila ito bilang isang gawa ng pandarahas at isang malinaw na paglabag sa mga internasyonal na batas at karapatang pantao, na nagdudulot ng hindi matatawarang pagdurusa sa mga sibilyang walang kinalaman sa gulo.
Samantala, patuloy ang kanilang kampanya upang gisingin ang kamalayan ng publiko sa kabila ng matinding pagsupil at pagbabanta mula sa mga otoridad ng Pransya na nagbabawal sa mga demonstrasyon. Ngunit nanatili silang matatag sa kanilang layunin—ang ipaglaban ang karapatan ng mga Palestinian sa kalayaan at makataong pamumuhay, at iparamdam sa buong mundo na hindi sila pababayaang mag-isa sa gitna ng kanilang pakikibaka.
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