Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Pangunahing Papel ng Base Militar na "Muwaffaq al-Salti" sa Digmaan Laban sa Iran.
Ayon sa ulat na inilathala ng kilalang network na Ruso na RIA Novosti, na kumukuha ng impormasyon mula sa isang maaasahan at may-kaalamang sanggunian, ang base militar na "Muwaffaq al-Salti" na matatagpuan sa lupain ng Jordan—at mas kilala sa tawag na Base ng Al-Azraq—ay may napakahalaga at estratehikong ginampanan sa sinasabing digmaang ipinataw ng Estados Unidos laban sa Islamic Republic of Iran. Ayon sa mga ulat, ang nasabing pasilidad ay hindi lamang isang ordinaryong kampo militar kundi nagsilbing pangunahing sentro ng mga operasyong pandigma ng Amerika sa buong rehiyon.
Idinagdag pa ng mga mapagkukunan na sa mga kritikal at huling yugto ng 40-araw na digmaan, ang baseng ito sa Jordan ang siyang naging taga-suporta at nagsilbing pangrehiyong punong-himpilan para sa mga opensiba at taktikal na maniobra ng puwersang Amerikano laban sa Iran. Kung wala ang baseng ito, malamang na nahirapan ang Washington na isagawa ang kanilang mga plano sa nasabing labanan, na nagpapakita ng laki ng pag-asa ng mga Amerikano sa estratehikong lokasyon ng Jordan sa gitna ng Tensyon sa Kanlurang Asya.
Ipinaliwanag din ng nasabing report na ang Washington ay halos walang ibang praktikal na mapagpipilian upang ilunsad ang kanilang mga pag-atake, sapagkat ang kanilang mga itinuturing na pinakamalalapit na kapanalig sa Persian Gulf—ang Kaharian ng Saudi Arabia at ang United Arab Emirates (UAE)—ay mariin at tahasang tumanggi na ipahintulot ang paggamit ng kanilang nasasakupang himpapawid at mga teritoryo para sa anumang operasyong militar na naglalayon sa Iran. Ang pagtanggi na ito ay nagdulot ng malaking hadlang sa estratehiya ng Amerika, na siyang dahilan kung bakit napilitan silang humanap ng alternatibong ruta at basehan sa Jordan upang maisakatuparan ang kanilang mga layuning militar sa kabila ng panggigipit ng mga kaalyado sa Gulpo.
Binibigyang-diin ng mga analista na ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng lumalalang pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng Estados Unidos at ng mga tradisyonal nitong kaalyado sa Arabiko, habang sabay namang pinatitibay ng Jordan ang papel nito bilang isang mahalagang manlalaro sa geopolitikal na tablang pandigma sa rehiyon, sa kabila ng maselang posisyon nito na napapaligiran ng magkakasalungat na interes ng iba't ibang panig.
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