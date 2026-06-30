Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Moroccan, Nagpatirapa bilang Pasasalamat Matapos ang Makasaysayang Pag-akyat sa Susunod na Yugto.
Matapos ang isang makabagbag-damdaming tagumpay na nagpaiyak at nagpasaya sa buong bansa, ang mga manlalaro at tagasuporta ng pambansang koponan ng Morocco ay sabay-sabay na nagpatirapa sa lupa—isang tradisyunal na "Sajdat Shukr" o pagpapatirapa bilang pasasalamat sa Dakilang Allah—kasabay ng kanilang pag-akyat sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Ang makulay at madamdaming eksenang ito ay mabilis na kumalat sa iba't ibang plataporma ng social media, kung saan milyun-milyong netizen ang nagpuri sa kanilang debosyon at pagkakaisa.
Hindi lamang sa loob ng istadyum naganap ang pagdiriwang; sa mga lansangan ng Casablanca, Rabat, at Marrakech, libu-libong mamamayang Moroccan ang lumabas kasama ang kanilang mga pamilya, may bitbit na mga watawat at bandera, at sabay na nagpatirapa rin sa lansangan bilang pagkilala sa biyayang kanilang natamo. Para sa kanila, ang tagumpay na ito ay hindi lamang bunga ng pisikal na pagsisikap at estratehiya, kundi isang sagradong pagpapala mula sa Langit na dapat ipagpasalamat nang buong puso at kaluluwa.
Binigyang-diin ng mga lokal na komentarista na ang ganitong gawain ay bahagi ng malalim na kultura ng pananampalataya ng mga Moroccan, kung saan ang bawat tagumpay—maging ito man ay sa larangan ng sports, politika, o personal na buhay—ay sinasalubong ng pagpapakumbaba at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ang kanilang pag-akyat ay may dalang simbolismo ng pag-asa hindi lamang para sa Morocco kundi para sa buong kontinente ng Aprika at sa mundong Arabo, na nagpapatunay na ang determinasyon at pananampalatayang magkasama ay kayang lampasan ang anumang hadlang.
Nagpadala rin ng kanilang pagbati ang iba't ibang opisyal at relihiyosong lider sa bansa, na hinikayat ang koponan na panatilihin ang kanilang disiplina at pagtitiwala sa Diyos sa mga darating pang laban. Samantala, patuloy na nagsasagawa ng mga kusang-loob na panalangin at pag-aalay ng pasasalamat ang mga tagahanga sa mga moske at pampublikong plasa, na nagpapakita ng hindi matatawarang ugnayan ng isport at espiritwalidad sa lipunang Moroccan.
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