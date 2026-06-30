Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Teroristang Pag-atake sa Paveh / Dalawang Lokal na Pasadar ang Isinakdal sa Kamatayan (Shahada), Dalawa Pa ang Nasugatan.
Sa isang duwag at hindi makataong kilos na yumanig sa katahimikan ng lungsod ng Paveh, na matatagpuan sa kanlurang lalawigan ng Kermanshah sa Iran, sinalakay ng mga armadong teroristang separatista ang isang tahanan sa pamamagitan ng walang-awang pamamaril sa pintuan nito. Ang karahasan na ito ay nagresulta sa maringal na pagkamartir (shahada) ng dalawang magigiting na kasapi ng mga puwersang Pasadar na tubo sa nasabing lugar, habang dalawa pang ibang indibidwal ang malubhang nasugatan at kasalukuyang ginagamot sa mga kalapit na ospital.
Batay sa paunang ulat ng mga awtoridad sa seguridad, isa sa mga banal na martir sa madugong insidenteng ito ay si Pasadar na si Khaled Khalidi-nia, isang matapang na mandirigmang kabilang sa mga puwersang Peshmerga ng mga Kurdo, na kilala sa kaniyang katapatan sa bayan at sa kaniyang pakikipaglaban sa mga teroristang elemento sa loob ng maraming taon. Nakakasakit ng damdamin na kasama niya sa kaniyang pagkamartir ang kaniyang kapamilya—ang kaniyang mahal na kapatid na babae at ang kaniyang pamangking babae—na kapwa nadamay sa walang-pinipiling karahasan ng mga salakay na ito, na nagpapakita ng tunay na mukha ng terorismang walang respeto sa buhay ng mga sibilyan.
Bagama't ang unang pahayag ay nagsasaad ng dalawang Pasadar na nasawi, ang pagkakasangkot ng mga sibilyang kaanak ng isa sa mga ito ay nagpapataas ng bilang ng mga nasawing inosente sa trahedyang ito, na lalong nagpaigalap ng galit at kalungkutan sa lokal na komunidad. Patuloy na idineklara ng mga opisyal ng Paveh at ng mga puwersa ng seguridad ang kanilang lubos na pagkondena sa makataong krimeng ito, at ipinangako na gagamitin ang lahat ng kakayahan upang masubaybayan at mahuli ang mga nasa likod ng karumal-dumal na insidenteng ito, maging sila man ay tumakas sa mga bulubunduking lugar o nagtago sa mga kalapit na bansa.
Ang mga detalyeng pumapalibot sa pag-atake, kabilang ang bilang ng mga salakay, ang kanilang mga pinagmulan, at ang eksaktong motibo sa pagpuntirya sa partikular na bahay na ito, ay kasalukuyang iniimbestigahan ng mga dalubhasang yunit ng katalinuhan ng Iran. Sa kabila ng pagtatangka ng mga terorista na guluhin ang kapayapaan at seguridad ng hangganang rehiyong ito, tiniyak ng mga lokal na pinuno ng militar na ang naturang mga gawain ay hindi makakasira sa determinasyon ng mga mamamayang Iranian at ng kanilang mga puwersang nagtatanggol sa bansa—sa halip, lalo lamang nilang pagsasamahin ang kanilang hanay upang ipagtanggol ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Iran laban sa anumang anyo ng pananalakay at separatismo.
Samantala, dumating ang mga mensahe ng pakikiramay mula sa iba't ibang panig ng Iran, na nag-aalay ng kanilang taos-pusong pagdalamhati sa mga pamilya ng mga martir, lalo na sa pamilya Khalidi-nia, at nananalangin para sa agarang paggaling ng mga nasugatan upang makabalik sila sa kanilang normal na pamumuhay at patuloy na makapaglingkod sa kanilang bayan.
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