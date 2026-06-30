Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsabog ng Isang Paskil na Nilagyan ng Bomba sa Monaco / Isang Mayamang Mangangalakal na Ukranyano ang Tinarget sa Pagtatangkang Pagpaslang.
Isang nakakagimbal na insidente ang yumanig sa tahimik at marangyang micro-state ng Monaco, matapos sumabog ang isang pinadalang pakete na sadyang pinagtambalan ng pampasabog sa harap mismo ng isang gusali sa isa sa mga pangunahing lansangan nito. Ayon sa mga lokal na awtoridad, ang malakas na pagsabog na ito ay nagdulot ng iba't ibang antas ng pinsala sa tatlong mamamayang Ukranyano na nasa malapit—dalawang lalaki at isang babae—na pawang dinala sa mga kalapit na pagamutan upang magamot ang kanilang mga sugat, bagama't iniulat na nasa matatag na kondisyon ang kanilang kalagayan.
Kaagad na kumilos ang mga puwersa ng seguridad ng Monaco at itinakda ang paligid bilang isang "crime scene" upang magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Batay sa paunang nakalap na impormasyon, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang kalmadong naglagay ng kahina-hinalang sobre sa harapan ng gusali, at makaraan ang ilang saglit ay mabilis itong nagtago at tumakas patungo sa hindi matukoy na direksyon—isang indikasyon na ang pag-atake ay binalak nang may sapat na oras at kalkulasyon, at may malinaw na target na nais saktan.
Ayon sa mga ulat ng mga pandaigdigang sangguniang pang-impormasyon, ang tunay na punong-target ng madugong tangkang ito ay si Vadim Iermolaiev, isang kilalang negosyanteng Ukranyano na kabilang sa nangungunang 100 pinakamayayamang tao sa kanyang bansa. Si Iermolaiev, na ang kayamanan ay mula sa kanyang malawak na mga negosyo sa agrikultura, enerhiya, at real estate, ay kasalukuyang naninirahan sa Monaco kasama ang kanyang pamilya. Bagama't hindi opisyal na nakumpirma ng mga ospital ang kanyang kalagayan, malakas ang hinala ng mga dalubhasa sa kontra-terorismo na ang pag-atakeng ito ay direktang naglalayon sa kanya at sa kanyang mga kaanak, na maaaring nakatakas ngunit nasa ilalim ng mahigpit na proteksyon ngayon.
Iniuugnay ng ilang tagamasid ang pagtatangkang ito sa mga posibleng hidwaang pangnegosyo na kinasasangkutan ng kanyang mga kumpanya, lalo na ang kanyang mga operasyon sa pagitan ng Ukraine at Russia sa gitna ng patuloy na digmaan, na maaaring nakapag-udyok sa mga kalabang grupo upang gumamit ng dahas. Samantala, hindi rin itinatanggi ng ibang mga analista ang posibilidad na may kinalaman ito sa mga gawaing pampulitika o sa kanyang mga naging kontrobersyal na transaksyon sa nakaraan.
Ang Monaco, na bantog sa buong mundo para sa mahigpit na seguridad at pagiging pribado ng mga residente nito, ay nananatiling nakataas ang antas ng alerto. Agad na nag-utos ang pamahalaan ng mas pinaigting na inspeksyon sa lahat ng dumarating na paskil at kargamento, at patuloy na nakikipag-ugnayan ang kanilang mga awtoridad sa Interpol at mga ahensyang pang-intelehiensya ng Europa upang maabot ang mga salarin. Hinatulan ng pamayanan ng Monaco ang karumal-dumal na gawaing ito bilang isang malubhang banta sa pandaigdigang kaayusan at kapayapaan, at ipinangako ng mga opisyal na hindi nila titigilan ang imbestigasyon hanggang sa ang buong grupo sa likod ng pag-atake ay mahuli at maparusahan sa ilalim ng batas.
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