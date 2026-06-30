Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Lihim na Detalye ng Kalakip na Pangseguridad sa Ipinatong na Kasunduan sa Lebanon.
Ayon sa eksklusibong ulat na inilathala ng pahayagang Lebanese na Al-Akhbar, na naglabas ng isang dokumentong naglalaman ng mga kumpidensyal na probisyon, ang pamahalaan ng Lebanon ay pumapayag—sa ilalim ng matinding panggigipit at ipinatong na kasunduang ito—na gampanan ang isang serye ng mga mabibigat at kontrobersyal na hakbangin. Batay sa nasabing dokumento, ang estado ng Lebanon ay nagtatalaga sa sarili nitong isakatuparan ang lahat ng kinakailangang aksyon upang matiyak ang kabuuang pag-aalis ng armas ng Hezbollah at ng iba pang mga hindi-estadong armadong grupo na nasa loob ng kanilang nasasakupan. Higit pa rito, ganap nilang wawakasan ang anumang papel, presensya, at kakayahang militar na taglay ng mga pangkat na ito sa buong teritoryo ng Lebanon, mula sa katimugang hangganan hanggang sa mga lambak at kabundukan.
Ang nasabing kalakip na pangseguridad, na maituturing na isa sa mga pinakamahihigpit at mapanganib na probisyon ng buong kasunduan, ay naglalagay sa Lebanon sa isang napakahirap at maselang posisyon—sapagkat ipinapasa nito ang mabigat na responsibilidad ng pagpapatupad sa isang pamahaalaang may limitadong kapasidad at kakayahang humarap sa mga makapangyarihang kilusang paglaban na malalim ang ugat sa lipunan at may malawak na suportang popular. Kitang-kita sa mga analista na ang kasunduang ito ay sadyang dinesenyo ng mga panlabas na kapangyarihan upang supilin at pahinain ang anumang puwersang sumasalungat sa mga interes ng mga dayuhang entidad, lalo na ng rehimeng Zionist at ng mga Kanluraning bansa na matagal nang nagtutulak sa Lebanon na lansagin ang sandata ng mga puwersa ng paglaban upang tuluyang mawalan ng banta ang Israel sa hilagang hangganan nito.
Bagama't opisyal na tinatanggap ng gobyerno ng Beirut ang mga probisyong ito upang maiwasan ang paglubog ng bansa sa mas malalang krisis sa ekonomiya at seguridad—at upang makakuha ng mga pautang at suportang pinansyal mula sa pandaigdigang pamayanan—nananatili ang matinding pagtutol at pagkabahala mula sa mga panloob na prenteng pampulitika na itinuturing ito bilang isang tahasang pag-atake sa soberanya, nasyonal na integridad, at karapatan ng mga Lebanese na ipagtanggol ang kanilang lupain laban sa anumang agresyon. Pinaniniwalaan ng maraming tagamasid na ang pagpapatupad ng kalakip na ito, kung sakaling maganap, ay magbubukas ng isang delikado at magulong yugto sa kasaysayan ng bansa, kung saan ang armadong paglaban ay maaaring mag-transform sa isang panloob na hidwaang sibil, samantalang patuloy namang itinutulak ng mga panlabas na pwersa ang kanilang mga makasariling adyenda sa ilalim ng pagkukunwari ng katatagan at pagsunod sa internasyunal na batas.
Sa kabila ng panggigipit, binigyang-diin ng maraming lider ng paglaban na hindi nila tatanggapin ang anumang kasunduang mag-aalis sa kanilang kakayahang protektahan ang Lebanon at ang mga mamamayan nito, lalo na sa harap ng bantang Israeli na hindi tumitigil sa pagsalakay sa himpapawid at teritoryo ng Lebanon. Ang buong mundo ngayon ay nakamasid sa Beirut, habang ang mga lihim na papel na ito ay naghahayag ng tunay na mukha ng isang kasunduang hindi para sa kapayapaan, kundi para sa pagsuko at pagpapasailalim ng isang buong bansa sa kagustuhan ng mga dayuhan.
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