Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Haaretz: Ang Impluwensiya ni Netanyahu sa Washington ay Nasa Bumabagsak na Daan; Bumababa ang Suporta sa Rehimeng Zionist.
Isang mapang-akit at mapaghamong ulat ang inilathala ng prominenteng pahayagang Israeli na Haaretz, na kilala sa kanyang malayang pagtitistis at paminsan-minsang pagpuna sa mga patakaran ng sarili nitong pamahalaan, kung saan tahasan nitong inamin na ang dating napakalakas na hawak ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu sa koridor ng kapangyarihan sa Washington ay unti-unting nawawalan ng bisa at papasok na sa isang matarik na pagbaba. Ayon sa nasabing report, kasabay ng patuloy at walang-tigil na mga krimen ng digmaan na isinasagawa ng rehimeng Zionist laban sa mga sibilyan sa Gaza Strip—mula sa malawakang pambobomba hanggang sa sistematikong pagkubkob sa pagkain at gamot—ang tradisyonal na pampulitika at popular na suporta ng Estados Unidos sa Israel ay nakararanas ng isang kapansin-pansin at patuloy na pagbaba, na hindi pa naitala sa mga nakaraang dekada.
Batay sa mga datos at pagsusuri ng Haaretz, ang antas ng empatiya ng pangkalahatang Amerikanong madla sa rehimeng Israeli ay bumagsak na sa pinakamababang makasaysayang antas nito, isang senyales na ang matagal nang "espesyal na ugnayan" sa pagitan ng dalawang bansa ay sumasailalim sa matinding pagsubok sa harap ng mga mata ng mundo. Itinuturo ng mga analyst na ang patuloy na operasyong militar sa Gaza—na kumitil na sa sampu-sampung libong buhay, karamihan ay mga kababaihan at bata—ay siyang pangunahing salik na nagbunsod sa pagbabagong ito sa damdaming pandaigdig, dahil ang mga larawan ng pagdurusa at pagkawasak na lumalabas mula sa nasirang enclave ay nagpapahirap sa Washington na panatilihin ang dati nitong walang-pasubaling pagtatanggol sa mga aksyon ng Tel Aviv nang hindi nahaharap sa matinding batikos mula sa sarili nitong mga mamamayan at maging sa ilang miyembro ng Kongreso.
Binibigyang-diin ng ulat na ang pagbaba ng suporta ay hindi lamang limitado sa mga ordinaryong Amerikano; umaabot din ito sa mga koridor ng kapangyarihan sa Kapitolyo, kung saang ang mga progresibong Demokratiko at maging ang ilang moderate na Republikano ay lalong nagiging matapang sa paghingi ng mga kondisyon sa tulong militar sa Israel at sa pagtawag para sa agarang tigil-putukan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago sa dinamika ng pulitika sa loob ng Estados Unidos, kung saan ang dating hindi magagalaw na "lobby ng Israel," na kinakatawan ng mga makapangyarihang grupo tulad ng AIPAC, ay nahaharap ngayon sa lumalaking hamon mula sa mga bagong kilusang grassroots na humihiling ng hustisya para sa Palestine at pagwawakas ng pakikipagsabwatan sa mga ginagawang pang-aapi.
Higit pa rito, binanggit ng Haaretz na ang patuloy na pagtanggi ni Netanyahu na sumunod sa mga panawagan ng pandaigdigang komunidad para sa isang makataong tigil-putukan, kasama ng kanyang mapanghamong retorika laban sa mga lider ng Amerika at Europa, ay lalong nagpalala sa kanyang posisyon sa Washington. Sa halip na maging isang mahalagang kaalyado, siya ngayon ay tinitingnan ng maraming opisyal ng Amerika bilang isang hadlang sa katatagan ng rehiyon at isang panganib sa pangmatagalang interes ng Estados Unidos sa Gitnang Silangan. Ang pinagsamang epekto ng pagbaba ng suporta ng publiko, pagtaas ng panggigipit mula sa mga internasyonal na organisasyon, at ang lumalalim na paghihiwalay sa diplomatikong larangan ay nagtutulak sa Netanyahu sa isang sulok, kung saan ang kanyang kasaysayang reputasyon bilang isang "stratehikong henyo" ay unti-unting napapalitan ng larawan ng isang lider na nakipagsapalaran sa kapalaran ng kanyang bansa para sa pansariling kaligtasang pampulitika.
Sa pangwakas na pagsusuri nito, binigyang-diin ng pahayagang Israeli na kung magpapatuloy ang kasalukuyang takbo, maaaring makita natin ang isang hindi pa naganap na paghina sa relasyong Amerikano-Israeli—isang pagbabago na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buong balanse ng kapangyarihan sa Kanlurang Asya at magbigay daan sa isang bagong panahon kung saan ang kriminal na agresyon laban sa mga Palestinian ay hindi na makakatakas sa pananagutan sa mata ng batas at ng pandaigdigang kamalayan.
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