Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Hamas: Ang Katahimikan ng Mundo sa Harap ng Pagkamartir ng mga Bata sa Gaza ay Pakikipagsabwatan sa Krimen.
Sa isang matindi at puno ng damdaming pahayag na kumalat sa iba't ibang plataporma ng midya, mariing tinuligsa ni Hazem Qasim, ang opisyal na tagapagsalita ng kilusang paglaban na Hamas, ang patuloy na katahimikan at walang-aksyon na pagtanggap ng pandaigdigang komunidad sa gitna ng walang-awang pagpatay sa mga inosenteng batang Palestinian sa Gaza Strip. Partikular niyang tinukoy ang kamakailang insidente kung saan pinasabog at pinagbabaril ng mga mandirigmang panghimpapawid ng rehimeng Zionist ang isang lugar na puno ng mga pansamantalang tolda ng mga lumikas na pamilya sa Khan Younis, na nagresulta sa pagkamartir (shahada) ng isang munting batang babae—isang bagong sugat sa pusong ng buong mamamayang Palestinian na patuloy na dumudugo sa ilalim ng walang-tigil na pambobomba at pagkubkob.
Binigyang-diin ni Qasim na ang mga krimeng ito ay hindi nangyayari sa likod ng mga saradong pinto o sa mga liblib na lugar; ang mga ito ay isinasagawa sa harap ng buong mundo, kung saan ang bawat pag-atake ay naidodokumento ng mga mamamahayag, naibobrodkast sa mga internasyonal na estasyon ng telebisyon, at ipino-post sa bawat social media network sa loob ng ilang segundo. Gayunpaman, sa kabila ng malawakang panonood at pakikinig ng sangkatauhan sa mga hiyaw ng mga bata at daing ng mga ina, walang sapat na kongkretong hakbang ang ginagawa upang pigilan ang makina ng karahasan na patuloy na gumagapas ng buhay sa loob ng siyam na buwan nang walang habas. Ayon sa kanya, ang ganitong uri ng piling katahimikan—na kadalasang binalot ng mga diplomatikong parirala at walang-bisang pahayag ng pagkondena—ay katumbas na ng tahasang pakikipagsabwatan at pakikipagsang-ayon sa mga paglabag na ito laban sa sangkatauhan at internasyonal na batas, lalo na ang ika-apat na Geneva Convention na nagpoprotekta sa mga sibilyan sa panahon ng digmaan.
Ipinunto rin ng tagapagsalita na ang mga pag-atake sa mga tolda ng mga refugee—na itinuturing na mga ligtas na pook sa ilalim ng makataong batas—ay nagpapakita ng kumpletong pagwawalang-bahala ng mga puwersa ng okupasyon sa lahat ng pamantayang etikal at legal. Ang mga bata, na siyang pinakamahina at pinakawalang-kasalanan sa lahat, ang siyang pangunahing biktima ng digmaang ito; libu-libo sa kanila ang namatay, nagutom, o naulila, at ang bilang na ito ay patuloy na tumataas habang ang bawat oras ay lumilipas nang walang interbensyon mula sa mga tinaguriang "tagapagtaguyod ng karapatang pantao" sa Kanluran. Hinamon ni Qasim ang mga Arab at Muslim na bansa, gayundin ang mga pandaigdigang organisasyon, na itigil ang kanilang pagiging manonood lamang at magpatupad ng mga seryosong hakbangin—mula sa pagputol ng ugnayang diplomatiko at pang-ekonomiya hanggang sa pagpapadala ng mga internasyonal na puwersa upang protektahan ang mga sibilyan sa Gaza.
Sa kanyang pangwakas na pahayag, idiniin ng lider ng Hamas na ang katahimikan sa harap ng pagdanak ng dugo ng mga bata ay hindi neutralidad; ito ay isang anyo ng aktibong pakikipagtulungan sa pang-aapi. Sa bawat sandali na ang mga lider ng mundo ay pumipili na manahimik o magbigay ng mahinang pahayag habang ang mga bomba ay patuloy na bumabagsak sa mga paaralan, ospital, at mga tolda ng mga refugee, sila ay nagiging bahagi ng krimen. Hinimok niya ang lahat ng may malay na tao sa buong planeta na bumangon at iparating ang kanilang boses sa mga lansangan, sa mga parliamento, at sa mga social media upang wakasan ang hindi makataong pagkubkob na ito at bigyang-daan ang hustisya para sa mga naulilang bata ng Gaza—sapagkat ang kanilang dugo ay sumisigaw sa langit at lupa, at ang kasaysayan ay magtatala kung sino ang tumindig sa panig ng katotohanan at kung sino ang pumili na manatiling bulag at bingi sa gitna ng isang genocideng nagaganap sa liwanag ng araw.
...........
328
Your Comment