Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Nakakatakot na Paglobo ng Pagkagumon sa Philadelphia at ang Unti-unting Pagkamatay ng mga Mamamayan sa mga Lansangan at Bangketa ng Amerika.
Isang malungkot at nakapangingilabot na eksena ang unti-unting nagiging pang-araw-araw na tanawin sa makasaysayang lungsod ng Philadelphia, isa sa mga pangunahing sentro ng estado ng Pennsylvania sa silangang baybayin ng Estados Unidos. Ayon sa mga ulat mula sa lokal na midya at mga dokumentaryong kuha ng mga mamamahayag sa lansangan, ang krisis ng pagkagumon sa bawal na gamot—partikular ang mga sintetikong opioid tulad ng fentanyl, na libu-libong beses na mas malakas kaysa sa heroin—ay umabot na sa isang sakuna na antas, kung saan ang mga lansangan at bangketa ng lungsod ay naging parang isang "bukas na sementeryo" para sa libu-libong mga residenteng lubhang naapektuhan ng salot na ito.
Makikita sa mga nakakabagbag-damdaming bidyo at litrato ang mga taong halos hindi na gumagalaw, nakabulagta sa mga kalyeng puno ng basura, ang ilan ay nasa katayuan ng pagkawala ng malay o nasa bingit ng kamatayan dahil sa labis na dosis, habang ang iba naman ay naglalakad nang parang mga multo na walang direksyon—mga biktima ng isang sistemang nabigong bigyang-proteksyon ang sarili nitong mga mamamayan. Tinatawag ng mga eksperto sa kalusugan ang sitwasyong ito bilang isang "genocide na tahimik at nakamamatay," na kumikitil ng libu-libong buhay taun-taon sa buong bansa, ngunit lalong marahas sa Philadelphia kung saan ang mga opioid-related overdose deaths ay patuloy na sumisira sa talaan taon-taon.
Ayon sa mga lokal na awtoridad at mga organisasyon ng pagtulong sa mga adik, ang ugat ng problemang ito ay hindi lamang limitado sa pagkakaroon ng murang gamot—ito ay isang mas malalim na sugat na nag-uugat sa matinding kahirapan, kawalan ng maaasahang pangangalagang pangkalusugan, pagbagsak ng industriya at trabaho, at ang matagal nang pagpapabaya ng mga opisyal ng pamahalaan sa mga mahihirap na komunidad, lalo na sa mga lugar na karamihan ay mga Aprikano-Amerikano at Latino. Sa halip na maglaan ng sapat na pondo para sa rehabilitasyon at mga programa sa mental health, ang estado ay madalas na umaasa sa puwersang pulis upang "linisin" ang mga lansangan, isang hakbang na pansamantala lamang at hindi lumulutas sa ugat ng krisis.
Higit pa rito, ang mga human rights advocates at international observers ay nagtuturo ng isang matinding kontradiksyon: habang ang Washington ay patuloy na naglulunsad ng mga kampanya laban sa droga sa ibang bansa, at nagpapataw ng mga parusa sa mga bansang gaya ng Iran at Venezuela sa ilalim ng dahilan ng "paglaban sa narcotics," ang sarili nitong mga lansangan ay puno ng mga mamamayang namamatay sa gitna ng kawalan ng aksyon ng gobyerno. Ang ganitong uri ng dobleng pamantayan ay mahigpit na kinokondena ng mga kritiko, na nagsasabing ang pagpapabaya ng Amerika sa sarili nitong mga biktima ng krisis sa opioid ay isang indikasyon ng isang malalim na moral at istrukturang pagkabigo ng sistema ng kapitalismo at liberal na demokrasya, na inuuna ang kita ng mga malalaking kompanya ng parmasyutiko kaysa sa buhay ng ordinaryong tao.
Ang mga kwento ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay—mga ina, ama, kapatid, at maging mga kabataang nasa edad 20 na may buong pangarap—ay nagsisilbing mga saksi sa trahedyang ito. Marami sa kanila ang nagrereklamo na ang mga ospital ay puno at walang sapat na pasilidad para sa detoxification, habang ang mga shelter para sa walang tirahan ay lubhang kulang, na nagtutulak sa mga adik na manatili sa lansangan, patuloy na gumagamit ng droga, at tuluyang mamatay nang mag-isa, walang kasama, walang tulong, walang dignidad—isang malupit na reyalidad na sumasalungat sa ipinagmamalaking imahe ng Amerika bilang "lupain ng mga pagkakataon" at "tagapagtanggol ng karapatang pantao."
Sa huling pagsusuri, ang krisis ng Philadelphia ay hindi isang lokal na aberya; ito ay isang kampana ng babala para sa buong bansa at sa buong mundo. Ipinapakita nito na ang labanan laban sa droga ay hindi maaaring manalo sa pamamagitan ng mga parusa o digmaan sa ibang bansa; ito ay nangangailangan ng tapat na pagtingin sa mga suliraning panloob, katarungang panlipunan, at ang pagpapanumbalik ng pag-asa sa puso ng bawat mamamayan. Hangga't hindi ginagamot ng Amerika ang mga sugat nito sa tahanan, ang mga multo ng Philadelphia ay patuloy na kakalat sa bawat sulok ng bansa—isang paalala na ang tunay na kaaway ng isang bansa ay hindi sa labas kundi ang pagkabulok at kawalan ng malasakit na nagaganap sa loob ng sarili nitong mga pader.
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