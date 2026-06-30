Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Teroristang Merkinaryo ang Nagpaputok sa Isang Pamilya sa Saravan; Isang Martir at Dalawang Sugatan.
Isang madugo at nakakasakit-pusong insidente ng karahasan ang yumanig sa lungsod ng Saravan, isang bayang matatagpuan sa katimugang lalawigan ng Sistan at Baluchestan sa Iran, nang ang isang pribadong sasakyan na may lulan ng isang buong pamilya ay biglang pinagbabaril ng mga armadong terorista na inilarawan ng mga awtoridad bilang mga "mercenaryo" o alipores ng mga panlabas na kapangyarihan. Ayon sa mga mapagkukunan ng seguridad at mga lokal na tagapagbalita, ang pag-atake ay naganap noong gabi kung kailan ang sasakyan ay naglalakbay sa isa sa mga pangunahing lansangan ng lungsod, at walang anumang babala ay sinalubong ito ng isang ulan ng bala mula sa mga nakatalagang salakay na naghihintay sa dilim—isang malinaw na indikasyon na ang krimeng ito ay sadyang binalak nang may sapat na oras at kaalaman sa ruta ng mga biktima.
Sa malagim na pangyayaring ito, ang drayber ng sasakyan—na kinilala bilang Amir Hasan Arbabi—ay agad na nasawi at itinuturing na isang martir (shahada) para sa kanyang bayan, samantalang ang kanyang asawa at ang kanilang tatlong-taóng-gulang na anak na lalaki ay parehong malubhang nasugatan at agad na isinugod sa mga kalapit na ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Bagama't ang kondisyon ng ina ay iniulat na nagsisimula nang maging matatag, ang sugatang bata ay patuloy na nasa ilalim ng malapit na pagmamanman ng mga doktor dahil sa tindi ng kanyang mga tama, na nagdulot ng matinding pag-aalala sa buong komunidad habang ipinagdarasal ng lahat ang kanyang agarang paggaling.
Ayon sa paunang pagsisiyasat at mga pahayag ng mga opisyal ng seguridad sa probinsiya, ang mga teroristang responsable sa karumal-dumal na krimeng ito ay pinaniniwalaang kabilang sa isang bandidong grupo na matagal nang tumatanggap ng suporta, pagsasanay, at pamamahala mula sa mga kaaway ng rebolusyong Iranian—partikular ang rehimeng Zionist (Israel) at ang Estados Unidos, na walang tigil sa kanilang mga pakana upang guluhin ang kapayapaan at katatagan ng Islamic Republic sa pamamagitan ng pagsasanay at pag-armas sa mga separatista at terorista sa mga hangganang rehiyon. Ang Saravan, na matatagpuan malapit sa hangganan ng Pakistan, ay madalas na naging target ng mga katulad na pag-atake na naglalayong pahinain ang soberanya ng Iran at takutin ang mga tapat na mamamayan nito sa pamamagitan ng walang-pinipiling karahasan laban sa mga sibilyan, na siyang tanda ng desperasyon ng mga kaaway na hindi makamit ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng ordinaryong pakikidigma.
Ang pag-target sa isang buong pamilya—kabilang ang isang walang-malay na sanggol na wala pang apat na taong gulang—ay nagpapakita ng tunay at kasuklam-suklam na mukha ng mga kontra-rebolusyonaryong elementong ito: wala silang anumang paggalang sa buhay tao, sa relihiyon, o sa anumang moral na hangganan. Ang kanilang hangarin ay maghasik ng takot at kaguluhan upang hadlangan ang pag-unlad ng Iran at bigyang-katwiran ang patuloy na pakikialam ng mga dayuhan sa mga panloob na gawain ng bansa, ngunit sa bawat pagkakataon ay nabibigo sila dahil sa katatagan ng loob ng mga Iranian at sa mabilis na pagtugon ng kanilang mga puwersa ng seguridad.
Sa kabila ng madilim na pangyayaring ito, binigyang-diin ng mga lokal na awtoridad na hindi nila papayagang manaig ang mga terorista, at ipinangako nilang gagamitin ang lahat ng makabagong kakayahan ng kanilang mga puwersa ng seguridad—mula sa ground surveillance hanggang sa aerial reconnaissance—upang matunton ang mga salarin at ang kanilang mga tagapag-udyok sa ibang bansa, at upang dalhin sila sa harap ng hustisya. Ipinahayag din nila na ang ganitong mga karumal-dumal na gawain ay hindi makakasira sa determinasyon ng mga mamamayan ng Sistan at Baluchestan na ipagpatuloy ang kanilang mapayapang pamumuhay at ang kanilang pagmamahal sa kanilang bansa at sa kanilang mga lider.
Habang naghihintay ang publiko ng karagdagang mga detalye tungkol sa insidente—na inaasahang ilalabas sa mga susunod na oras—ang buong bansa ay nagkakaisa sa pagdadalamhati sa pagpanaw ni Amir Hasan Arbabi at sa pagdarasal para sa agarang paggaling ng kanyang nasugatang asawa at anak. Ang trahedyang ito ay nagsisilbing isang matinding paalala na ang labanan laban sa terorismo ay hindi lamang isang usaping militar; ito ay isang pagsubok sa determinasyon ng isang bayan na ipagtanggol ang kanilang lupain, kanilang pananampalataya, at ang kanilang karapatang mamuhay nang mapayapa at may dignidad—isang pagsubok na tiyak na kanilang pananalunan sa tulong ng Diyos, sa pagkakaisa ng kanilang mga hanay, at sa walang-tigil na pagbabantay laban sa anumang anyo ng pananalakay at paniniil, mula saanman ito magmula.
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