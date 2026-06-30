Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsalakay ng mga Militanteng Zionist sa Isang Sentro ng Kaluwagan sa Nablus; Patuloy na Panggigipit sa mga Institusyong Naglilingkod sa mga Palestinian.
Sa patuloy at sistematikong kampanya ng rehimeng Zionist laban sa lahat ng aspeto ng buhay Palestinian, ang mga puwersa ng pananakop ay naglunsad ng isa na namang marahas na operasyon sa makasaysayang lungsod ng Nablus—sa pagkakataong ito ay hindi laban sa mga armadong mandirigma kundi laban sa isang sentro ng kaluwagan at kawanggawa (charity center) na nagsisilbing lifeline ng libu-libong mahihirap na pamilya sa gitnang bahagi ng lungsod. Ayon sa mga ulat ng mga lokal na tagapagbalita, biglang pumasok ang mga sundalong Israeli sa gusali ng asosasyon, pinagpunit-punit ang mga dokumento, kinumpiska ang mga kagamitan at suplay ng tulong, at tinakot ang mga boluntaryong nagtatrabaho doon, na walang anumang legal na dahilan o warrant maliban sa kanilang hangarin na supilin ang anumang anyo ng organisadong serbisyo sa mga Palestinian.
Ang insidenteng ito ay hindi isang nakahiwalay na pangyayari; ito ay bahagi ng isang mas malawak at pinagplanuhang patakaran ng okupasyon upang pahinain ang mga sibilyang institusyon na siyang bumubuo sa pundasyon ng lipunang Palestinian. Sa pamamagitan ng pag-atake sa mga charity center, mga klinikang pangkalusugan, mga paaralan, at mga organisasyon ng mga kababaihan at kabataan, sinusubukan ng rehimeng Zionist na sirain ang panlipunang tela ng mga Palestinian at iparamdam sa kanila na walang ligtas na lugar—maging ang mga gusaling nagbibigay ng pagkain at gamot ay hindi iginagalang ng mga mananakop. Ang mga nasabing aksyon ay isang malinaw na paglabag sa internasyonal na batas makatao, lalo na ang ika-apat na Geneva Convention, na nag-uutos sa isang okupadong kapangyarihan na pangalagaan ang kapakanan ng mga sibilyan, hindi ang sirain ang kanilang mga pangunahing pinagkukunan ng suporta.
Ang lungsod ng Nablus, na matagal nang itinuturing na isang matibay na muog ng kultura at ekonomiya ng mga Palestinian sa Kanlurang Pampang, ay patuloy na nagiging pangunahing target ng mga Israeli sa mga nagdaang buwan. Mula sa mga nakamamatay na pagsalakay sa gabi hanggang sa pagkubkob sa mga pamilihan at ospital, ang mga puwersa ng okupasyon ay tila determinado na durugin ang diwa ng paglaban sa siyudad na ito. Ang pinakabagong pag-atake sa charity center ay kasabay ng pagtaas ng mga insidente ng pag-aresto sa mga boluntaryo at pagpigil sa pagpasok ng tulong mula sa mga lokal at internasyonal na donor, na naglalagay sa mga pinaka-mahihinang sektor—mga ulila, balo, at mga pamilyang nawalan ng tahanan dahil sa nakaraang mga pambobomba—sa bingit ng gutom at kawalan ng lunas.
Bagama't ang mga pandaigdigang katawan tulad ng UN at ang International Committee of the Red Cross ay naglabas na ng mga pahayag ng pagkabahala hinggil sa lumalalang sitwasyon sa Kanlurang Pampang, ang kanilang mga salita ay nananatiling walang kongkretong aksyon upang pigilan ang Israel. Ang mga human rights organization, kabilang ang Amnesty International at Human Rights Watch, ay paulit-ulit na idinokumento ang mga paglabag na ito, ngunit ang pamahalaang Israeli—sa ilalim ng proteksyon ng walang-pasubaling suporta ng Estados Unidos—ay patuloy na binabalewala ang lahat ng batikos at itinutuloy ang kanyang mga patakarang panunupil na may buong impunidad. Sa kabaligtaran, ang mga opisyal ng Israeli ay madalas na nagpapakalat ng maling impormasyon na nagsasabing ang mga charity center ay ginagamit bilang "takip" para sa mga aktibidad ng paglaban, isang paratang na walang ebidensya at nagsisilbing dahilan lamang upang bigyang-katwiran ang kanilang mga ilegal na gawain.
Sa kabila ng matinding panggigipit at pananakot, ang mga manggagawa at boluntaryo ng nasabing charity center sa Nablus ay nananatiling matatag. Marami sa kanila ang nangako na ipagpapatuloy nila ang kanilang trabaho sa kabila ng pagkawala ng mga kagamitan at dokumento, sapagkat alam nilang ang kanilang misyon ay hindi lamang pagbibigay ng tulong—ito ay isang gawa ng pagtatanggol sa dignidad at karapatang pantao laban sa isang sistemang nais silang mamatay sa katahimikan. Habang ang mundo ay nakatingin sa Gaza, ang sistematikong pagsupil sa Kanlurang Pampang ay patuloy na nagaganap sa ilalim ng anino ng katahimikan ng internasyonal na komunidad, ngunit ang mga Palestinian ay nagpapatunay sa bawat araw na ang kanilang kalooban ay hindi masisira ng anumang bilang ng mga sundalo o bala—sapagkat ang bawat sentrong kaluwagan na kanilang sinisira ay muling itatayo ng mga kamay ng mga taong naniniwala sa katarungan at kalayaan.
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