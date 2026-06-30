Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mural na "Palestina ay Malaya!" sa Barcelona; Tinig ng Paglaban na Umaalingawngaw sa Puso ng Europa.
Sa gitna ng makulay at masiglang mga lansangan ng Barcelona—ang kabiserang lungsod ng Catalonia, Espanya, na kilala sa buong mundo para sa mayamang kasaysayan, sining, at kultura nito—isang malaki at kapansin-pansing mural (dingding na sining) ang biglang sumulpot sa isa sa mga pangunahing pampublikong plasa, na nakatawag-pansin ng libu-libong turista at lokal na residente. Dito, sa matapang at matitingkad na kulay—mula sa itim, pula, berde, at puti—ay nakasulat ang makapangyarihang mga salitang: "Palestina ay Malaya!" (Palestine will be free), isang deklarasyon na hindi lamang isang simpleng graffito kundi isang sigaw ng pag-asa at isang mapaghamong paalala na ang pakikibaka ng mga mamamayang Palestinian ay hindi nakalimutan, kahit na libu-libong milya ang layo mula sa Gaza at Kanlurang Pampang.
Ang paglitaw ng mural na ito sa isa sa mga pinakabinibisitang lungsod sa Europa ay hindi isang aksidente; ito ay bahagi ng isang lumalagong kilusan ng pagkakaisa na kumakalat sa buong kontinente, kung saan ang mga aktibista, pintor, at ordinaryong mamamayan ay gumagamit ng pampublikong sining upang labanan ang dominasyon ng pangunahing midya na kadalasang nagpapakita ng isang panig na salaysay tungkol sa hidwaan. Sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng biswal na pagpapahayag, nais ng mga tagasuporta ng Palestine na iparating na ang kanilang boses ay hindi mapapatahimik ng mga pagbabanta o ng mga batas na nagtatangkang supilin ang malayang pananalita—sapagkat ang katotohanan tungkol sa pang-aapi, okupasyon, at apartheid ay hindi maaaring itago sa likod ng mga pader ng opisyal na propaganda.
Ayon sa mga lokal na saksi, ang mural ay mabilis na naging isang pook-pagtitipon para sa mga nagdaraan na gustong kumuha ng litrato at ipakita ang kanilang suporta, habang ang ilang mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ay huminto upang basahin ang mensahe at magtanong tungkol sa kalagayan ng mga Palestinian. Marami sa kanila ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa katahimikan ng kanilang sariling mga pamahalaan sa harap ng genocideng nagaganap sa Gaza, at pinuri ang tapang ng mga artistang naglagay ng mural na ito sa kabila ng panganib na sila ay multahin o arestuhin dahil sa "pagpapakalat ng kontrobersyal na nilalaman." Sa panahon ngayon, ang Barcelona ay naging isang simbolo ng paglaban sa Europa—isang lungsod kung saan ang sining ay nagsisilbing sandata laban sa kawalang-katarungan at kawalang-interes.
Higit pa rito, binibigyang-diin ng mga analista sa politika na ang mga ganitong uri ng pampublikong deklarasyon ay may malaking epekto sa paghubog ng kamalayan ng publiko sa Kanluran. Sa halip na umasa lamang sa mga tradisyunal na balita, ang mga mamamayan ay nakakakuha ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng mga likhang sining na ito, na nagpapakita ng sangkatauhan ng mga Palestinian at ang kanilang karapatang mabuhay nang may dignidad sa kanilang sariling lupain. Ang pahayag na "Malaya ang Palestina" ay hindi isang panaginip lamang—ito ay isang makasaysayang katiyakan na paulit-ulit na pinatutunayan ng bawat henerasyon ng mga mandirigma ng kalayaan, at ngayon, ang mural na ito sa Barcelona ay nagsisilbing isang maliwanag na ilaw na nagbibigay-inspirasyon sa milyun-milyong tao sa buong mundo na huwag sumuko sa pakikipaglaban para sa katotohanan, anuman ang halaga.
Sa huling pagsusuri, ang pagkakaroon ng mural na ito ay isang patunay na ang sigaw ng Palestina ay lumalampas sa mga hangganan ng heograpiya at relihiyon. Ito ay isang pandaigdigang pakiusap para sa katarungan na umaalingawngaw sa bawat sulok ng planeta—mula sa mga eskinita ng Nablus hanggang sa mga boulevard ng Barcelona—at nagsisilbing paalala na ang sining, tulad ng paglaban, ay walang kamatayan. Habang patuloy na pinipigilan ng mga okupador ang bawat anyo ng pagtutol sa lupa, ang mga pintura at mensaheng ito sa mga pader ng Europa ay magpapatuloy na lumaganap, na nagpapatunay na ang pangarap ng isang malayang Palestine ay hindi maaaring burahin ng anumang puwersa, gaano man ito kalakas.
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