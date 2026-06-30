"Ulat mula sa pulong na "Estratehiko at Sibilisasyonal na Pamana"; ang libing ng Pinunong Martir ay napakalaking pangyayaring lampas sa mundong Islam!

Ayon sa ulat ng Pandaigdigang Ahensyang Balita ng Ahl al-Bayt (ABNA) — sa bisperas ng makasaysayang libing ng dakilang mujahid at pinunong martir ng Rebolusyong Islamiko, isang espesyal na pulong na may temang "Estratehiko at Sibilisasyonal na Pamana ng Pinunong Martir ng Ummah" ay idinaos sa pangunguna ng ahensyang ABNA, na dinaluhan ng mga panauhing pandangal at tagapagsalita na sina Dr. Essam al-Ammed, iskolar at nabagong-bisang Yemeni, at Dr. Rashid al-Rashid, aktibistang pulitikal ng Bahrain, sa bulwagan ng pagpupulong ng ahensyang ito.
Rebolusyong Kultural at Pampulitika kasunod ng pagkamartir ng Pinuno ng Rebolusyon
Si Dr. Essam al-Ammed, iskolar at mananaliksik na Yemeni, sa pulong na ito ay nagpuri sa mataas na pagkatao ng pinunong martir ng Rebolusyon at nagpahayag na ang kanyang pagkamartir ay maaaring lumikha ng isang "rebolusyong kultural at pampulitika" sa daigdig ng sangkatauhan, at hinulaang ang seremonya ng kanyang libing ay magiging isang napakalaking pangyayari na lampas sa mundong Islam at makakakuha ng atensyon ng pandaigdigang opinyon publiko.
Panalangin ng Libing sa Malayo sa Buong Mundo
Iminungkahi rin ni Dr. al-Ammed upang mas malawak na maipakita ang pangyayaring ito sa pandaigdigang antas, ang mga imam ng kongregasyon sa iba't ibang bansa — lalo na sa mga Sunni at Zaydi na nagpapahintulot ng panalangin ng libing sa malayo — ay magsagawa ng panalangin ng libing sa malayo nang sabay sa seremonya ng libing, upang ang kilusang ito ay maging isang pandaigdigang penomenon sa pagpapalaganap ng kultura ng pagkamartir.
Estratehikong Pananaw ng Pinunong Martir sa Resistance Front; mula Yemen hanggang sa Bab el-Mandeb Strait
Sa iba pang bahagi ng kanyang talumpati, tinalakay niya ang estratehikong papel ng Pinuno ng Rebolusyon sa Islamikong paggising ng Yemen, at itinuring siya bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang pigura sa pagbuo ng kilusang Ansarullah, na mula pa noong mga dekada ay may intelektwal at kultural na ugnayan sa mga personalidad tulad nina Badr al-Din al-Houthi at Sayyed Abdul-Malik al-Houthi. Ayon kay al-Ammed, ang Pinuno ng Rebolusyon ay taon na ang nakalipas, na may pananaw sa hinaharap, ay nagbigay-pansin sa estratehikong kahalagahan ng Bab el-Mandeb Strait at inutusan pa ang pagpapanumbalik ng libingan ni "Nasir al-Atroush" upang palakasin ang kultural na ugnayan sa Yemen.
Idinagdag niya na ang dakilang martir na ito ay may maraming dimensyon at bukod sa kanyang karunungan sa mga usaping pulitikal at militar at malalim na kaalaman sa Amerika at Israel, siya rin ay may kahusayan sa mga larangan tulad ng kasaysayan, talambuhay ng mga kilalang tao, pilosopiya, mistisismo, at panitikang Persian, Arabe, at Turko.
Ang nabagong-bisang Yemeni na ito ay nagpatuloy sa paghahambing ng paraan ng interpretasyon ng Pinuno ng Rebolusyon at ni Sayyid Qutb, at idiniin na hindi tulad ng ilang Islamikong kilusan na nakatuon lamang sa pulitikal na aspeto ng Qur'an, nagawa niyang magtatag ng malalim na ugnayan sa pagitan ng "pulitika at espiritwalidad."
Binanggit din niya ang papel ng "pag-ibig sa pagkamartir" sa kanyang sistema ng pag-iisip at sinabi na ang epekto ng dugo ng martir na ito ay napakalawak na kahit ang ilang mga taong humiwalay sa mga ekstremistang kilusan at maging ang ilang elemento ng ISIS pagkatapos ng kanyang pagkamartir ay naging hilig sa paaralan ng Ahl al-Bayt.
Sa pagtatapos, sinabi ni al-Ammed na ngayon ang mga mamamayan ng Yemen at maraming Muslim sa mundo, bukod sa pagbibigay-pansin sa mga pulitikal na pananaw ng Pinuno ng Rebolusyon, ay sabik na makilala nang mas malalim ang kanyang mga intelektwal at doktrinal na pundasyon sa mga paksang tulad ng Mahdism at ang buhay ng mga Banal na Imam.
Ang Pagkakakilanlang Nakatali sa Iran; Hamon ng Al Khalifa sa Wilayat al-Faqih
Sa pulong na ito rin, si Dr. Rashid al-Rashid, isa sa mga pinuno ng Islamikong Kilusang Aksyon ng Bahrain, ay itinuring ang pagkawala ng pinunong martir ng Rebolusyong Islamiko bilang isang hindi mapapalitang kawalan para sa buong mundong Islam.
Sa pagtukoy sa katayuan ng pagiging sanggunian at pamumuno ng martir na iyon, ipinakilala niya ito bilang inspirasyon sa mga kabataan at mga kilusang paglaban sa rehiyon kabilang ang Lebanon, Iraq, Yemen, at Bahrain, at idinagdag na sa mga kritikal na sandali, ang kanyang salita at paninindigan ay palaging naging gabay sa paggalaw ng mga mananampalatayang pwersa.
Ang aktibistang pulitikal na Bahraini na ito, na nagbigay-diin sa malalim na makasaysayan at pagkakakilanlang ugnayan sa pagitan ng Bahrain at Iran, ay nagpahayag na higit sa kalahati ng mga mamamayan ng Bahrain ay may lahing Iranian, at ang bansang ito ay walang anumang ugnayang pagkakakilanlan sa Saudi Arabia.
Sa matinding pagpuna sa rehimeng Al Khalifa, inilarawan niya ang mga mapang-aping aksyon ng rehimeng ito laban sa mga iskolar, manganganta ng papuri, at nagbabasa ng elehiya sa Bahrain bilang bunga ng takot ng mga pinuno sa impluwensya ng jurisprudence at pulitikal na sanggunian ng Pinuno ng Rebolusyon sa mga mamamayan.
Idiniin ni Dr. Rashid al-Rashid na itinuturing ng rehimeng Al Khalifa ang "Wilayat al-Faqih" bilang isang krimen pampulitika at sa pamamagitan ng pag-aresto sa dose-dosenang mga relihiyosong iskolar, sinusubukan nitong supilin ang relihiyosong pagsunod ng mga mamamayan sa sanggunian ng Iran.
Ayon kay Dr. al-Rashid, nilimitahan pa ng Al Khalifa ang mga ritwal ni Hussein at ng mga prusisyon ng Ashura sa akusasyon ng pagpapalaganap ng teorya ng Wilayat al-Faqih, ngunit ang mga panggigipit na ito ay hindi nagawang putulin ang taos-puso at pananampalatayang ugnayan ng mga mamamayan ng Bahrain sa sanggunian at sibilisasyong Iranian, at ang intelektwal na pamana na ito ay mananatiling gabay sa kanilang landas.
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