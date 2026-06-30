Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Si Araghchi sa Tabi ng mga Alaalang Naiwan ng mga Martir ng Destroyer na Dena; Nagbigay-Pugay sa mga Mandaragat ng Bayan.
Sa isang makabuluhan at puno ng damdaming pagbisita na nagbigay-diin sa patuloy na pagkilala ng Islamic Republic sa sakripisyo ng kanyang mga anak sa larangan ng dagat, si Seyyed Abbas Araghchi, ang Kagalang-galang na Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ay nakipagpulong kay Rear Admiral Shahram Irani, ang kumander ng Naval Forces ng Armed Forces of the Islamic Republic of Iran. Sa pulong na ito, taos-pusong pinasalamatan ng Ministro ang natatanging pamumuno at walang-pagod na pagsisikap ng Admiral at ng kanyang buong tauhan sa pagtatanggol sa mga hangganang pandagat ng bansa at sa pagpapanatili ng seguridad sa pinakamahahalagang daluyan ng tubig sa mundo, kabilang ang Strait of Hormuz at ang Persian Gulf.
Kasabay ng kanyang pagbisita sa punong-himpilan ng Navy, si Ministro Araghchi ay naglaan ng oras upang bisitahin ang isang espesyal na eksibit o display na naglalaman ng mga personal na gamit, kagamitan, at mga alaalang naiwan ng mga matatapang na martir ng destroyer na Dena—isang barkong pandigma na may mahalagang papel sa kasaysayan ng depensa ng Iran, lalo na sa mga misyon nito sa pagprotekta sa mga pambansang interes laban sa mga panlabas na banta. Ang eksibit, na puno ng mga larawan, dokumento, uniporme, at iba pang bagay na naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga martir, ay nagsilbing isang nakakatinding paalala ng kanilang kabayanihan at ng kanilang buong-pusong pag-aalay ng kanilang mga buhay para sa kanilang bansa at pananampalataya.
Sa kanyang talumpati sa harap ng eksibit, binigyang-diin ng Ministro na ang paggunita sa mga martir ng Dena ay hindi lamang isang seremonyal na gawain; ito ay isang pambansang tungkulin upang mapanatiling buhay ang kanilang diwa sa mga puso ng kasalukuyan at hinaharap na mga henerasyon. Aniya, ang mga mandaragat na ito—na may dalang watawat ng Iran at may pagmamahal sa kanilang lupang tinubuan—ay hindi lamang nagbuwis ng kanilang buhay sa pakikipaglaban kundi nag-iwan ng isang pamana ng katapangan at dignidad na nagsisilbing gabay sa bawat opisyal at sundalo ng hukbong-dagat sa kasalukuyan. Ang kanilang pagiging martir ay nagbigay sa Iran ng isang hindi matatawarang kapangyarihan ng moral, na higit na mahalaga kaysa sa anumang teknolohikal na kagamitan o sandata.
Si Rear Admiral Irani naman ay nagpasalamat sa Ministro para sa kanyang pagbisita at para sa patuloy na suporta ng gobyerno sa Navy, at ipinahayag na ang mga martir ng Dena ay mananatiling inspirasyon sa lahat ng mga tauhan ng hukbong pandagat sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin na bantayan ang mga baybayin at isla ng Iran laban sa anumang anyo ng panghihimasok o pananalakay. Binanggit din niya na ang Navy ng Iran, sa pamamagitan ng kanyang presensya sa internasyonal na tubig at ang kanyang pakikilahok sa mga misyon laban sa pandarambong at terorismo sa dagat, ay patuloy na nagpapakita ng husay at kakayahan ng Islamic Republic na maging isang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang seguridad pandagat.
Ang pagbisitang ito ay naganap sa gitna ng isang panahon kung kailan ang Iran ay patuloy na humaharap sa iba't ibang hamon—mula sa mga parusang pang-ekonomiya hanggang sa mga banta ng militar mula sa mga kaaway—ngunit ang mga eksibit tulad ng sa Dena ay nagsisilbing paalala na ang bansa ay itinayo sa mga balikat ng mga bayani na hindi natakot sa kamatayan, at ang kanilang alaala ay nagbibigay ng lakas sa buong bansa upang magpatuloy sa landas ng kalayaan at pagsasarili. Sa huli, ang seremonyang ito ay isang matinding pagpapahayag ng pasasalamat ng isang bansa sa kanyang mga anak na nag-alay ng kanilang pinakamahalagang ari-arian—ang kanilang buhay—upang ang watawat ng Iran ay patuloy na magwagayway nang may karangalan sa lahat ng dagat at karagatan ng mundo.
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