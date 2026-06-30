Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Dating Mag-aaral ng Martir na Lider: Ang Kanyang Progresibong Pananaw ang Nagbigay-daan sa Modernong Landas ng Medisina ng Bansa.
Isang matagal nang mag-aaral at disipulo ng martir na si Ayatollah Ali Khamenei—na isa ring kilalang propesor sa Unibersidad ng Medikal na Agham ng Mashhad—ay nagsalita tungkol sa napakalaking intelektuwal na pamana ng kanyang dating guro sa larangan ng agham pangkalusugan. Sa kanyang pahayag, mariin niyang binigyang-diin na ang malawak, makabago, at progresibong pananaw ng martir na lider sa mga komplikadong isyung medikal ang siyang naging matibay na pundasyon at katalista para sa mahahalagang pag-unlad ng sektor ng kalusugan sa Iran—isang pag-unlad na hindi lamang nakapaloob sa teorya kundi naging buhay na katotohanan sa mga ospital, klinika, at research center sa buong bansa.
Ayon sa propesor, ang naging susi sa tagumpay na ito ay ang kakaibang kakayahan ng martir na lider na pagsamahin ang malalim na kaalaman sa Islamic jurisprudence (fiqh) sa mga modernong natuklasang siyentipiko, nang hindi isinasakripisyo ang alinman sa dalawa. Sa mga usapin na noo'y itinuturing na "bagong hamon" sa mundo ng medisina—gaya ng brain death (kamatayan sa utak) at ang etikal na aspeto ng organ transplant (paglipat ng mga organo)—si Ayatollah Khamenei ay hindi nag-atubiling maglabas ng mga prangka at detalyadong fatwa (relihiyosong pasya) na nagbigay-linaw sa mga dating hindi tiyak na aspeto ng batas Islamiko. Ang mga fatwa na ito, ayon sa propesor, ay hindi lamang mga teoretikal na diskurso; agad itong naging batayan ng mga pambansang batas at regulasyon na nagpapahintulot sa pagtatatag ng isang organisado at epektibong sistema ng donasyon at paglipat ng organ sa Iran—isang sistema na ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga pinaka-progresibo sa buong rehiyon ng Kanlurang Asya at maging sa buong mundo.
Idinagdag pa ng dating mag-aaral na ang naging papel ng martir na lider sa paghubog ng patakarang pangkalusugan ay hindi tumigil sa mga fatwa lamang. Ang kanyang malalim na pag-unawa sa mga pangangailangan ng lipunan at ang kanyang pagkilala sa kritikal na papel ng mga medikal na propesyonal ay nag-udyok sa kanya na patuloy na suportahan ang mga reporma sa edukasyong medikal, ang pagpapabuti ng imprastraktura ng ospital, at ang pagpapalakas ng lokal na produksyon ng mga gamot at kagamitang medikal—mga hakbangin na sama-samang nagpaangat sa kalidad ng buhay ng milyun-milyong Iranian at nagpabawas sa pag-asa ng bansa sa mga dayuhang suplay. Sa panahon ng matinding parusang pang-ekonomiya laban sa Iran, ang mga estratehiyang ito na nakabatay sa pananaw ng martir na lider ay nagsilbing kalasag na nagpoprotekta sa sektor ng kalusugan mula sa ganap na pagbagsak, na nagpapatunay na ang kanyang pamana ay hindi lamang pang-akademiko kundi praktikal at buhay na buhay.
Sa kabuuan, binigyang-diin ng propesor na ang pamana ng martir na lider sa medisina ay isang malinaw na ebidensya na ang tunay na pag-unlad ng isang bansa ay nakasalalay sa matapang na pagyakap sa agham at inobasyon, habang nananatiling tapat at nakaangkla sa mga pangunahing pagpapahalagang moral at relihiyoso. Ang kanyang mga turo ay patuloy na nagsisilbing gabay sa kasalukuyan at hinaharap na mga henerasyon ng mga doktor, mananaliksik, at mga nagpaplano ng patakaran sa Iran, na nagpapaalala sa kanila na ang paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng kaalaman ay isang gawa ng pagsamba at isang mahalagang bahagi ng pambansang seguridad at soberanya. Ang kanyang mga fatwa sa mga kontrobersyal na isyung medikal ay hindi lamang nagligtas ng libu-libong buhay sa pamamagitan ng organ transplant kundi nagbukas din ng pinto sa mas malawak na diyalogo sa pagitan ng relihiyon at agham—isang diyalogo na patuloy na nagpapayaman sa kultura at sibilisasyon ng Iran hanggang sa kasalukuyan.
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