Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Si Trump ay Naghahangad na Agawin ang mga Ari-arian ng mga Mamamayang Palestinian.
Isang nakababahalang ulat ang inilabas ng Channel 11 ng rehimeng Zionist, na nagbubunyag ng isang bagong pakana ng administrasyong Amerikano na naglalayong higit pang pahirapan ang mga Palestinian sa pamamagitan ng pang-ekonomiyang panggigipit. Ayon sa ulat, ang Estados Unidos—sa ilalim ng direktang utos ni dating Pangulong Donald Trump—ay pormal na humiling sa pamahalaang Israeli na ilipat ang nakapirming kita mula sa mga buwis na nakolekta mula sa mga Palestinian (na dating iniipon ng Israel sa ngalan ng Palestinian Authority) sa isang Amerikanong entidad na tinatawag na "Peace Council" —isang katawan na, sa kabila ng pangalan nitong mapayapa, ay pinaniniwalaan ng maraming analista na isang tagapagtaguyod ng mga patakarang pro-Israeli at isang kasangkapan upang lansagin ang anumang natitirang awtonomiya sa pananalapi ng mga Palestinian.
Ang kahilingang ito ay hindi lamang isang simpleng administratibong paglipat; ito ay isang hayagang pagtatangka na agawin ang pambansang kayamanan ng mga Palestinian at ilagay ito sa ilalim ng direktang kontrol ng mga Amerikano, na epektibong aalis sa Palestinian Authority ng kakayahang tustusan ang mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan, at mga suweldo ng mga kawani ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga pondong ito, na siyang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Palestinian Authority, ang Washington ay naglalayong pahinain ang anumang posibleng pagsasarili sa pulitika at pang-ekonomiya ng mga Palestinian, na ginagawa silang ganap na nakadepende sa mabuting kalooban ng mga Amerikano at Israeli—isang modernong anyo ng kolonyal na pananakop sa ilalim ng pagkukunwari ng "kapayapaan" at "pamamagitan."
Bukod dito, ang mga mapagkukunan ng balita ay nag-ulat ng isang mas nakakagulat na hakbang: sa utos ni Trump, ang 17 bilyong dolyar na inilaan para sa muling pagtatayo at makataong tulong sa Gaza Strip ay inilihis at inilipat sa mga account ng rehimeng Zionist. Ang desisyong ito ay nangangahulugan na ang perang dapat sanang ginamit upang muling itayo ang mga tahanan, paaralan, at ospital na winasak ng mga walang-awang pambobomba ng Israel—at upang mabigyan ng pagkain at gamot ang milyun-milyong nagugutom at may sakit na mga Palestinian sa Gaza—ay sa halip ay mapupunta sa mga kamay ng mismong mga okupador na responsable sa pagkawasak at pagdanak ng dugo. Ito ay isang tahasang pagnanakaw ng makataong tulong at isang paglapastangan sa mga prinsipyo ng internasyonal na batas, na nagsasaad na ang tulong ay dapat gamitin para sa kapakinabangan ng mga sibilyang nangangailangan, hindi upang pagyamanin ang mga mananakop.
Ang mga hakbang na ito ay sinalubong ng malawakang pagkondena mula sa iba't ibang panig—mula sa mga lider ng Palestinian hanggang sa mga makataong organisasyon at maging sa ilang progresibong boses sa loob ng Estados Unidos mismo. Itinuturo ng mga kritiko na ang pag-agaw sa mga pondo ng Palestinian ay hindi lamang isang pang-ekonomiyang opensiba; ito ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya upang lipulin ang anumang posibilidad ng isang malayang estadong Palestinian sa hinaharap, sa pamamagitan ng paggawa sa kanila na walang kakayahang magpatakbo ng kanilang sariling mga institusyon o magbigay ng mga pangunahing pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Sa katunayan, ang hakbang na ito ay isang anyo ng pinansiyal na pagkubkob na kasing-delikado ng militar na pagkubkob sa Gaza, sapagkat ito ay naglalayong patayin ang pag-asa ng mga Palestinian sa pamamagitan ng gutom at kawalan ng kakayahang magplano para sa kanilang kinabukasan.
Binibigyang-diin ng mga tagapagmasid na ang paglipat ng 17 bilyong dolyar sa Israel ay isang matinding paglabag sa kasunduan sa Oslo at sa iba pang internasyonal na kasunduan na kumikilala sa karapatan ng mga Palestinian sa kanilang sariling mga mapagkukunan. Ito rin ay isang malinaw na indikasyon na ang administrasyong Trump, at ang mga sumunod dito, ay hindi kailanman naging tapat na tagapamagitan para sa kapayapaan; sila ay mga kasabwat sa pinakamadilim na ambisyon ng ekstremistang pamahalaan ng Israel—ang kumpletong pagsipsip ng lupain at kayamanan ng Palestinian sa ilalim ng pagkukunwari ng "proseso ng kapayapaan." Sa harap ng mga walang-awang hakbang na ito, nananawagan ang mga lider ng Palestinian at ng buong mundo ng paglaban—hindi lamang sa pamamagitan ng diplomatikong protesta kundi sa pamamagitan ng pagpapakilos ng pandaigdigang opinyon publiko upang hadlangan ang pagnanakaw na ito at upang pilitin ang Washington at Tel Aviv na ibalik ang mga ninakaw na pondo sa kanilang lehitimong may-ari: ang mga mamamayang Palestinian na, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay nananatiling matatag sa kanilang paninindigan na ang kanilang lupain at ang kanilang kayamanan ay hindi maaaring ipagbili o agawin ng sinumang mananakop, gaano man ito kalakas. Ang labanan para sa kalayaan ay labanan din para sa katarungan sa ekonomiya, at sa labanang ito, ang mga Palestinian—kasama ang lahat ng taong may malasakit sa katotohanan—ay tiyak na magtatagumpay laban sa kasakiman at paniniil.
...........
328
Your Comment