Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Si al-Jolani: Ang Rehimeng Zionist ay Naghahangad ng Kaguluhan at Paghahati ng Syria.
Sa isang matapang at prangkang pahayag na nagpadagundong sa buong rehiyon, si Abu Mohammad al-Jolani—ang pinuno ng Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) at isa sa mga pangunahing aktor sa hilagang-kanluran ng Syria—ay hayagang inakusahan ang rehimeng Zionist ng Israel ng patuloy at sistematikong pagsisikap na maghasik ng kaguluhan at pahinain ang soberanya ng Syria. Ayon kay al-Jolani, mula pa sa simula ng armadong tunggalian at mga kaguluhan na sumiklab sa Syria mahigit isang dekada na ang nakalilipas, ang Tel Aviv ay hindi kailanman naging isang neutral na tagamasid; sa halip, ito ay aktibong nakikialam sa panloob na mga gawain ng bansa sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga grupong ekstremista, pagpapalakas ng sektaryanong pagkakahati, at paglikha ng mga hadlang sa anumang pagsisikap na ibalik ang kapayapaan at pagkakaisa sa pagitan ng mga mamamayang Syrian.
Idiniin ni al-Jolani na ang mga pangunahing taktika na ginagamit ng rehimeng Zionist upang makamit ang kanyang mga layunin sa Syria ay kinabibilangan ng pagtatanim ng alitan sa pagitan ng iba't ibang pangkat etniko at relihiyoso, pagsasamantala sa mga lokal na hinaing upang palalimin ang mga hidwaan, at pagbibigay ng logistik at pananalapi na suporta sa mga elemento na nagsusulong ng pagbagsak ng sentral na pamahalaan sa Damascus. Sa kanyang pananaw, ang pangunahing layunin ng Israel ay hindi lamang ang pahinain ang pamahalaang Syrian kundi ang ganap na pagkapira-piraso ng teritoryo ng Syria—isang estratehiya na naglalayong lumikha ng isang mahina at nahahati na estado na hindi na makakapagbanta sa mga interes ng mga Zionist sa rehiyon, at sa halip ay magsisilbing isang sunod-sunuran na satelayt na magpapahintulot sa Israel na palawakin ang kanyang impluwensya at kontrol sa mga estratehikong lugar tulad ng Golan Heights at iba pang mga lugar na mayaman sa mapagkukunan.
Binigyang-diin ng lider ng HTS na ang mga pakana ng Zionist ay may malalim na epekto hindi lamang sa seguridad ng Syria kundi sa buong rehiyonal na katatagan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng Syria sa isang estado ng permanenteng kaguluhan at digmaan, inaasahan ng Israel na abalahin ang mga kaalyado ng Syria—partikular ang Iran at Hezbollah—at pigilan sila sa pagtutok sa kanilang sariling mga interes at paglaban laban sa Israeli expansionism. Higit pa rito, ang kaguluhan sa Syria ay nagbibigay sa Israel ng isang dahilan upang ipagpatuloy ang kanyang mga pag-atake sa himpapawid laban sa mga target na Syrian at Iranian sa loob ng teritoryo ng Syria, na may kaunting pagsaway mula sa internasyonal na komunidad, na tila bulag sa mga paglabag na ito sa soberanya ng isang miyembrong estado ng United Nations.
Bagama't si al-Jolani mismo ay isang kontrobersyal na pigura na ang mga nakaraang alyansa at aksyon ay binatikos ng marami—kabilang ang kanyang sariling mga dating kaalyado—ang kanyang pahayag hinggil sa papel ng Israel sa Syria ay umaalingawngaw sa mga pangamba ng maraming Syrian, anuman ang kanilang panig sa hidwaan. Ang katotohanan na ang Israel ay paulit-ulit na nagsagawa ng mga pagsalakay sa mga pwersang Syrian at Iranian, at sinakop ang mga teritoryo tulad ng Golan Heights sa kabila ng internasyonal na pagkondena, ay nagbibigay ng bigat sa kanyang mga paratang. Sa katunayan, ang mga analyst sa buong mundo ay matagal nang nagbabala na ang isang nahati at mahinang Syria ay nagsisilbi sa pangmatagalang mga layunin ng Israel, habang ang isang nagkakaisa at matatag na Syria ay magiging isang malakas na hadlang sa kanyang mga ambisyon sa rehiyon.
Sa kanyang pangwakas na pahayag, nanawagan si al-Jolani sa lahat ng mga Syrian—anuman ang kanilang etniko o relihiyosong pinagmulan—na magkaisa at iwanan ang kanilang mga pagkakaiba upang harapin ang karaniwang banta na kinakatawan ng rehimeng Zionist at ng mga kaalyado nito sa Kanluran. Aniya, ang pagtutulungan at pambansang pagkakasundo ang tanging paraan upang hadlangan ang mga pakana ng Israel at matiyak na ang Syria ay mananatiling isang buo at malayang bansa, na may kakayahang itayo muli ang sarili nito at mabawi ang dating posisyon nito bilang isang puso ng kultura at paglaban sa Arabong mundo. Bagama't ang kanyang sariling rekord ay nagtataas ng mga katanungan, ang kanyang mensahe tungkol sa panganib ng Israeli interference ay isang babala na hindi dapat balewalain ng sinuman—sapagkat ang kasaysayan ay nagturo sa atin na ang pananakop at pagkakabaha-bahagi ay hindi kailanman nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng mas malalim na sugat at patuloy na pagdurusa para sa lahat ng mga tao ng rehiyon.
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