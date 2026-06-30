Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagdami ng pag-aresto sa mga migrante sa Pakistan | 344 na bilanggong Afghan ay ibinalik sa Afghanistan
Inihayag ng Ministro ng mga Migrante at mga Nagbalik ng Taliban na sa linggong ito, 344 na mga migrante ng Afghanistan na inaresto dahil sa kawalan ng wastong dokumento ng paninirahan sa Pakistan ay inilipat sa Afghanistan matapos mapalaya.
Kasama sa mga taong ito ang mga pamilya at mga solong migrante na nagsilbi ng iba't ibang panahon ng pag-aresto sa mga kulungan ng Pakistan.
Batay sa opisyal na estadistika, 232 sa mga migrante na ito ay pumasok sa bansa sa pamamagitan ng Torkham border sa lalawigan ng Nangarhar at 112 iba pa sa pamamagitan ng Spin Boldak route sa lalawigan ng Kandahar.
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