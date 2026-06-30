Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinatawan ng Kongreso ng Amerika: Ang badyet militar ng Israel ay dapat itigil
Si Greg Casar, Demokratikong kinatawan ng Kongreso ng Amerika, ay sumuporta sa isang susog upang itigil ang paglalaan ng badyet ng mga nagbabayad-buwis na Amerikano sa Zionist regime at pinuna ang pagganap ng Tel Aviv sa Gaza sa pagsasabing: "Ang Israel ay nakagawa ng mga krimen sa digmaan at nakatulong sa paghila sa Amerika sa digmaan laban sa Iran."
Binigyang-diin ni Casar na ang planong ito ay maaaring magpahinto sa bilyun-bilyong dolyar ng tulong militar at bahagi ng diplomatikong badyet ng Amerika sa Zionist regime; mga pahayag na ginawa sa gitna ng pagtaas ng mga pamumuna sa Amerika laban sa patuloy na suporta ng Washington sa Tel Aviv.
Washington – Ahensyang Balita ng Anadolu – Si Greg Casar, Demokratikong kinatawan ng Kongreso ng Amerika at miyembro ng progresibong caucus, sa pagsuporta sa isang susog na naglalayong ihinto ang taunang 3.3 bilyong dolyar na tulong militar ng Amerika sa Zionist regime, ay nagpahayag na ang Tel Aviv ay nakagawa ng mga krimen sa digmaan sa Gaza at itinulak ang Washington patungo sa digmaan laban sa Iran.
Sinabi ni Casar, na sumuporta sa planong ito kasama ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa partido kabilang si Alexandria Ocasio-Cortez, na ang susog na ito, na nakakabit sa budget bill ng Departamento ng Estado, kung maipasa ay maaaring magpahinto sa malaking bahagi ng tulong militar at maging sa ilang diplomatikong badyet ng Amerika sa Israel. Inaasahang magaganap ang pagboto tungkol sa susog na ito sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika sa mga darating na araw. Hanggang Hunyo 30, 2026, ang White House at ang opisina ng Punong Ministro ng Israel ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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