Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Europa sa Pagsubok ng Pagpapabalik ng mga Terorista; Panawagan ng mga Pamilya ng mga Biktima para sa Katarungan.
Isang mahalaga at makasaysayang yugto ang kasalukuyang kinakaharap ng mga bansang Europeo, habang ang mga pamilya ng mga biktima ng terorismo ay nagkakaisang humihingi ng hustisya sa pamamagitan ng legal na paraan. Ayon sa mga ulat, kasunod ng mga pormal na reklamong inihain ng mga naulilang pamilya laban sa mga pinuno at kasapi ng ilang teroristang grupo—kabilang ang PEJAK (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê) , ang Democratic Party of Iranian Kurdistan (KDPI) , ang Komalah , at ang PAK (Partiya Azadiya Kurdistan) —ang mga hudisyal na awtoridad ng Iran ay naglabas na ng mga warrant of arrest at nakakuha ng Red Notice mula sa Interpol laban sa mga indibidwal na ito. Ang Red Notice, na isang pandaigdigang kahilingan para sa pansamantalang pag-aresto at posibleng extradition, ay naglalagay sa mga akusado sa ilalim ng pandaigdigang pagmamanman at nag-oobliga sa mga kasaping bansa ng Interpol na kumilos ayon sa kanilang mga pangako laban sa terorismo.
Ang susunod na hakbang ay ang pormal na kahilingan para sa extradition (pagpapabalik) ng mga akusadong ito mula sa mga bansang kanilang tinutuluyan, na kinabibilangan ng Pransya, Sweden, Alemanya, Belhika, at maging ang pamahalaan ng Iraq . Ang mga bansang ito, na matagal nang naging kanlungan ng mga oposisyong grupong Iranian, ay ngayon ay nasa ilalim ng matinding panggigipit upang ipakita ang kanilang tunay na paninindigan laban sa terorismo sa pamamagitan ng pagtugon sa mga legal na kahilingang ito. Bagama't ang ilan sa mga estadong ito ay may mga batas na nagpoprotekta sa mga political asylum seekers, ang pagiging kasapi nila sa Interpol at ang kanilang paglagda sa iba't ibang internasyonal na kasunduan laban sa terorismo ay nag-oobliga sa kanila na makipagtulungan sa Iran sa paghahatid ng hustisya—maliban na lamang kung nais nilang ipakita ang dobleng pamantayan sa kanilang patakaran, kung saan ang terorismo ay kinokondena lamang kapag ito ay nakadirekta laban sa Kanluraning mga interes, ngunit pinapalampas kapag ang mga biktima ay Iranian.
Ayon sa abogado ng ilan sa mga biktima ng terorismo, ang kasalukuyang sitwasyon ay naglalagay sa Europa sa harap ng isang seryosong pagsubok . Aniya, sa dami ng mga dokumento at ebidensyang nakalap—kabilang ang mga testimonya ng mga nakaligtas, mga ulat ng katalinuhan, at mga pag-amin ng mga dating miyembro ng mga grupong ito—walang dahilan upang ipagpaliban o tanggihan ang mga kahilingang ito. Ang pag-aresto at pagsuko ng mga akusado sa Iran ay hindi lamang magiging isang tagumpay laban sa impunity kundi magsisilbing isang malakas na senyales na ang Europa ay seryoso sa paglaban sa terorismo at hindi ito ginagamit bilang isang kasangkapan para sa pulitikal na manipulasyon laban sa mga estado tulad ng Iran. Sa kabaligtaran, ang anumang pagkaantala o pagtanggi ay mabibigyang-kahulugan bilang pagsuporta sa karahasan at pagbibigay ng ligtas na daungan sa mga taong may dugo sa kanilang mga kamay.
Kasabay nito, ang mga pamilya ng mga martir ng terorismo at ang mga responsableng opisyal ng Iran ay nagpadala ng tahasang kahilingan sa pamahalaan ng Iraq na tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng kasunduang panseguridad sa pagitan ng dalawang bansa . Ayon sa kasunduang ito, ang Iraq ay nakatali na huwag pahintulutan ang teritoryo nito na gamitin bilang base para sa mga operasyong terorista laban sa Iran, at upang arestuhin at ibalik ang sinumang indibidwal na napatunayang sangkot sa mga ganitong gawain. Bagama't ang Iraq ay may sariling mga hamon sa seguridad, ang patuloy na presensya ng mga lider ng mga grupong ito sa Iraqi Kurdistan, kung saan sila ay nagpapatakbo nang halos walang hadlang, ay isang matagal nang pinagmumulan ng alitan sa pagitan ng Baghdad at Tehran. Ang bagong panggigipit mula sa mga pamilya ng mga biktima ay inaasahang magtutulak sa pamahalaang Iraqi na gumawa ng mas kongkretong hakbang upang pigilan ang mga aktibidad na ito at ipakita na ang Iraq ay hindi na isang ligtas na kanlungan para sa mga kaaway ng kapayapaan at katatagan ng rehiyon.
Sa huling pagsusuri, ang kinalabasan ng mga extradition request na ito ay magkakaroon ng malalim na epekto hindi lamang sa relasyon ng Iran at Europa kundi sa buong pandaigdigang sistema ng hustisya laban sa terorismo. Kung ang Europa at Iraq ay kikilos nang may pananagutan at integridad, ito ay magbubukas ng daan para sa mas malawak na kooperasyon sa seguridad at magbibigay ng kaunting aliw sa mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa walang-awang karahasan ng mga teroristang grupong ito. Sa kabilang banda, kung ang mga kahilingang ito ay balewalain o tanggihan, ito ay magpapatunay lamang sa matagal nang hinala ng marami na ang labanan laban sa terorismo ay pumipili at hindi pantay—isang katotohanan na maghihikayat sa higit pang karahasan at magpapahina sa kredibilidad ng mga institusyong dapat na nagsusulong ng katarungan para sa lahat, anuman ang kanilang nasyonalidad o relihiyon.
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