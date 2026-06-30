Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-aresto sa Isang Mamamayang Amerikano sa Okupadong Jerusalem sa Paratang ng Pakikipagtulungan sa Iran.
Isang nakakagulat na pangyayari ang yumanig sa pampulitikang tanawin ng Okupadong Jerusalem matapos ihayag ng mga mamamahayag na Israeli na ang Shabak (kilala rin bilang Shin Bet), ang panloob na ahensya ng seguridad ng rehimeng Zionist, ay nag-aresto ng isang lalaking nasa edad na 20 na mayroong pagkamamamayang Amerikano (US citizenship) sa ilalim ng mabibigat na paratang ng diumano'y pagsasagawa ng mga gawaing pang-espiya para sa Islamic Republic ng Iran. Ayon sa mga ulat na lumalabas sa mga pangunahing pahayagan at brodkast ng Israel, ang suspek ay dinakip matapos ang isang linggong pagsisiyasat na pinaniniwalaang nagsiwalat ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga ahente ng katalinuhan ng Iran, na diumano ay nag-utos sa kanya na mangalap ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga estratehikong pasilidad at mga kilusang militar sa loob ng teritoryong sinasakop ng Israel.
Bagama't ang mga opisyal ng Shabak ay hindi pa naglalabas ng buong detalye ng kaso dahil sa isang gag order na ipinataw ng korte, ang mga pinagkukunan ay nagpapahiwatig na ang binatang Amerikano—na ang pangalan ay pansamantalang itinatago—ay nahuli sa akto habang nagsasagawa ng mga hindi awtorisadong aktibidad sa paligid ng mga lugar na may mataas na seguridad sa Jerusalem at sa iba pang bahagi ng okupadong Kanlurang Pampang. Ang kanyang pag-aresto ay nagtaas ng mga kagyat na katanungan tungkol sa lawak ng network ng espiya ng Iran sa rehiyon, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Tehran at Tel Aviv, kung saan ang bawat panig ay nag-aakusa sa isa't isa ng pagsasagawa ng mga covert operation sa loob ng kanilang mga teritoryo.
Ang insidenteng ito ay may malalim na implikasyon sa diplomatikong relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Israel. Bilang isang mamamayang Amerikano, ang suspek ay may karapatan sa proteksyong konsulado mula sa Embahada ng US, na malamang na susubaybayan nang mabuti ang kanyang kaso upang matiyak na ang kanyang mga karapatan ay hindi nilalabag sa ilalim ng mga batas ng Israeli. Gayunpaman, ang katotohanan na siya ay nahaharap sa mga paratang ng espiya para sa Iran—isang bansa na itinuturing ng Washington bilang isang pangunahing kalaban—ay naglalagay sa kanya sa isang napaka-delikadong posisyon, dahil ang mga ganitong kaso ay kadalasang hinahawakan nang may matinding higpit at nagreresulta sa mahabang sentensiya ng bilangguan. Ito rin ay nagdaragdag ng bagong dimensyon sa patuloy na alitan sa pagitan ng US at Iran, na posibleng magamit ng mga elemento sa loob ng gobyerno ng Israel upang higit pang idiin ang Tehran sa pandaigdigang entablado.
Iniuugnay ng mga analyst ng seguridad ang pag-arestong ito sa mas malawak na kampanya ng rehimeng Zionist laban sa tinatawag nilang "Iranian infiltration" sa kanilang teritoryo, na kinabibilangan ng mga operasyon upang matuklasan at sirain ang anumang mga cell na maaaring magsilbi sa mga interes ng Iran o ng Hezbollah. Sa kabila ng pagiging lihim ng mga detalye ng imbestigasyon, ang paggamit ng isang mamamayang Amerikano bilang isang posibleng ahente ay hindi karaniwan at maaaring magpahiwatig ng pagiging sopistikado ng mga pamamaraan ng katalinuhan ng Iran, na tila kayang mag-recruit ng mga indibidwal mula sa iba't ibang nasyonalidad upang magsagawa ng kanilang mga gawain. Sa kabilang banda, may mga nag-aalinlangan na nagsasabi na ang pag-aresto ay maaaring isang "set-up" o bahagi ng isang propaganda war upang siraan ang Iran at bigyang-katwiran ang mas mahigpit na hakbang laban dito.
Habang ang binatang Amerikano ay naghihintay ng kanyang paglilitis sa isang Israeli military court—na kilala sa mabilis ngunit madalas na pintas na mga pamamaraan—ang kanyang pamilya at ang US State Department ay inaasahang magsasagawa ng mga diplomatic na pagsisikap upang matiyak ang isang makatarungang pagdinig. Gayunpaman, ang rehimeng Zionist ay may mahabang kasaysayan ng paghawak sa mga akusado ng espiya nang may zero tolerance, lalo na kung ang mga ito ay konektado sa Iran, na ginagawang malamang na ang kasong ito ay magtatagal at magdudulot ng panibagong alitan sa pagitan ng Tel Aviv, Washington, at Tehran. Sa huli, ang kapalaran ng kabataang ito ay magsisilbing isang tagapagpahiwatig kung gaano kalayo ang handang ipaglaban ng bawat panig ang kanilang mga interes sa anino ng patuloy na labanang ito—isang labanan kung saan ang buhay ng tao ay madalas na nagiging kaswalidad sa malaking chessboard ng geopolitics.
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