Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Bahrain, Hinatulan ng 7 Indibidwal sa Pagkabilanggo dahil sa Pagkakasang-ayon sa Iran; Parusang Hanggang 10 Taon ang Ipinataw.
Sa isang hakbang na muling nagpaalab sa mga kritiko ng karapatang pantao at mga tagamasid ng pulitika sa Gitnang Silangan, ang rehimeng namamahala sa Bahrain ay nagpatupad ng isang bagong alon ng mga paghatol laban sa mga mamamayan nito sa ilalim ng mga paratang na may kaugnayan sa pakikiisa sa Islamic Republic ng Iran. Ayon sa mga ulat na nagmula sa mga opisyal na mapagkukunan ng hudikatura ng Bahrain, ang mga korte sa kaharian ay naglabas ng mga sentensiya ng pagkabilanggo mula sa ilang taon hanggang sa 10 taon laban sa 7 mga indibidwal na nahatulan sa magkakahiwalay na mga kaso na umano'y naglalaman ng mga gawain tulad ng pagpapalaganap ng balita at impormasyong pumapabor sa Iran, pagsasagawa ng mga hindi awtorisadong pagkuha ng larawan at video sa mga kritikal at sensitibong pasilidad ng bansa, at hayagang pagpapakita ng suporta para sa mga polisiya at aksyong militar ng Tehran sa rehiyon.
Ang mga paratang laban sa mga nasasakdal ay iba-iba ayon sa bawat kaso, ngunit ang karaniwang tema na nag-uugnay sa kanilang lahat ay ang diumano'y "pagkakabit sa mga kaaway ng estado"—isang terminong kadalasang ginagamit ng mga awtoridad ng Bahrain upang tukuyin ang Iran at ang mga kaalyado nito sa Axis of Resistance. Ayon sa mga prosekutor, ang ilan sa mga akusado ay sangkot sa pangangalap at pagbabahagi ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga posisyon ng militar at mga pasilidad ng langis sa Bahrain, na maaaring magamit umano ng mga panlabas na elemento upang magsagawa ng mga sabotahe o pag-atake. Samantala, ang iba naman ay pinarusahan dahil sa kanilang mga pahayag sa social media kung saan sila ay pumupuri sa mga tagumpay ng Iran laban sa "terorismo at pananakop," na sa pananaw ng mga hukom ay isang krimen laban sa pambansang seguridad at sa relasyon ng Bahrain sa mga kasosyo nitong Arabo at Kanluranin.
Ang sentensiyang ito ay dumating sa gitna ng patuloy na pagsupil ng pamahalaan ng Bahrain sa anumang anyo ng oposisyon—maging ito man ay pampulitika, panrelihiyon, o kultural—lalo na laban sa mga mamamayang Shiite na bumubuo sa mayorya ng populasyon ng bansa ngunit matagal nang itinuturing na pangalawang-klaseng mamamayan sa ilalim ng naghaharing pamilyang Sunni. Sa paglipas ng mga taon, ang Bahrain ay paulit-ulit na inakusahan ng mga pandaigdigang organisasyon tulad ng Amnesty International at Human Rights Watch ng paggamit ng "terorismo" at "pagtulong sa Iran" bilang mga dahilan upang arestuhin, pahirapan, at ikulong ang mga aktibista, klerigo, at maging ang mga ordinaryong mamamayan na nangangahas na magsalita laban sa rehimen o ipahayag ang kanilang pakikiisa sa mga katulad nilang Shiite sa ibang bahagi ng rehiyon.
Ang pag-uugnay ng mga paratang sa Iran ay hindi nagkataon; ito ay bahagi ng isang kalkuladong estratehiya ng pamahalaan ng Bahrain upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa malalalim na suliraning panloob—tulad ng lumalalang krisis sa ekonomiya, kawalan ng trabaho, at lumalagong hindi pagkakapantay-pantay—patungo sa isang panlabas na "kaaway" na nagkakaisa sa mga mamamayan sa likod ng trono. Sa pamamagitan ng paglalarawan sa Iran bilang isang banta sa kaligtasan ng bansa, ang rehimeng Bahraini ay naghahanap ng lehitimasyon mula sa mga kaalyado nitong Gulf, lalo na ang Saudi Arabia at UAE, at mula sa Estados Unidos, na nagpapanatili ng isang pangunahing base ng hukbong-dagat sa bansa. Gayunpaman, para sa mga kritiko, ang mga pagsubok na ito ay walang iba kundi isang pandarambong sa hustisya, kung saan ang ebidensya ay kadalasang nakukuha sa ilalim ng pamimilit at ang mga akusado ay pinagkakaitan ng patas na paglilitis.
Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Iran hinggil sa pinakabagong mga sentensiyang ito, ngunit inaasahan na ang Tehran ay hahatulan ang mga ito bilang isa pang yugto ng panliligalig ng Bahrain sa mga tapat na mamamayan nito at bilang pagsunod sa mga dikta ng mga panlabas na kapangyarihan. Samantala, ang mga pamilya ng mga nahatulan ay nagpahayag ng kanilang matinding pagkabahala at nanawagan sa internasyonal na komunidad na mamagitan upang wakasan ang di-makatarungang pagtrato na ito, na nagbabala na ang patuloy na pagsupil ay maaaring mag-udyok ng mas malalim na pagtutol sa hinaharap. Sa kabila ng mapang-aping kapaligiran, ang katatagan ng mga mamamayang Bahraini—lalo na ng pamayanang Shiite—ay nananatiling hindi nababali, na pinatutunayan na ang takot at pananakot ay hindi kailanman magtatagumpay sa pagsupil sa pangarap ng kalayaan at dignidad na namumuo sa mga puso ng bawat inaaping bayan sa buong Kanlurang Asya.
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