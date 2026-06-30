Video| Kapag ang Pag-ibig ay Huli na Nasabi; Isang Pagpupugay sa Araw na Sumikat upang Magpakailanman sa Walang-Hanggang Karangalan.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kapag ang Pag-ibig ay Huli na Nasabi; Isang Pagpupugay sa Araw na Sumikat upang Magpakailanman sa Walang-Hanggang Karangalan.
Naranasan mo na bang mahalin ang isang tao nang buong katapatan at kalaliman ng puso, ngunit dahil sa agos ng hindi inaasahang panahon, sa ating pagiging abala, o sa takot na hindi makahanap ng tamang sandali, ay hindi mo na nagawang sabihin sa kanya ang iyong tunay na nararamdaman? Ang pait ng tanong na ito ay bumabalot sa ating mga kaluluwa—lalo na sa mga sandaling tayo ay nakaharap sa walang-hanggang paghihiwalay, kung kailan ang mga salitang dapat sana'y sinambit ay napalitan na lamang ng malalim na pagsisisi at ng hanging nananatiling tahimik.
Ito ay isang salaysay na hinubog mula sa mismong magma ng pagkabalisa at dalamhati—isang kuwento ng mga pusong hindi mapakali, ng mga gabing puno ng pagbabantay, at ng mga luhang walang tigil na dumadaloy mula sa mga matang nakasaksi sa paglubog ng isang napakaliwanag na Araw. Oo, isang Araw na pumanaw sa ating panandaliang mundo upang muling sumikat sa kabilang dako—hindi na bilang isang ordinaryong tanglaw kundi bilang isang bituing walang hanggan na nagniningning sa kalangitan ng Shahada (pagkamartir) , kung saan ang kanyang liwanag ay hindi na malalamlawan ng anumang ulap o dilim. Ang kanyang pagpanaw ay hindi isang pagtatapos; ito ay isang pag-akyat sa pinakamataas na antas ng kaluwalhatian, kung saan ang mga piling lingkod ng Diyos ay binibigyan ng walang-kamatayang buhay na hindi natin lubos na mauunawaan ngunit taimtim na pinaniniwalaan.
Kaya't sa alaala ng dakilang yumaong ito—ang martir ng katotohanan, ang mandirigma ng pananampalataya, ang saksi ng katarungan—aming iniaalay ang pinakamadalisay na pagpupugay. Kapayapaan at pagpapala ang sumaiyo sa araw na ikaw ay isinilang , nang ang iyong unang paghinga ay nagdala ng kagalakan at pag-asa sa iyong mga magulang at sa iyong mga mahal sa buhay—isang araw na walang nakakaalam na sa iyong munting puso ay nakaimbak ang tapang ng isang buong hukbo. Kapayapaan din ang sumaiyo sa araw na ikaw ay namuhay nang may kabutihan at katapatan , na ang bawat hakbang mo ay nakatatak sa landas ng paglilingkod sa kapwa at sa pagtatanggol sa mga naaapi. At higit sa lahat, kapayapaan ang sumaiyo sa araw na iyong hinarap ang kamatayan nang buong tapang at walang pag-aatubili —ang araw na iyong pinili ang walang-hanggang karangalan kaysa sa panandaliang aliw, na ang iyong dugo ay naging binhi ng kalayaan at ang iyong sakripisyo ay naging tulay patungo sa pag-asa ng milyun-milyon.
Marahil ay hindi natin nasabi ang ating nararamdaman noon—marahil ang mga salita ay tila walang sapat na bigat upang ilarawan ang lalim ng ating paghanga, o marahil ay inakala nating mayroon pang maraming bukas upang ipahayag ang ating pagmamahal. Ngunit ngayon, sa harap ng iyong banal na alaala, ang aming mga puso ay sumisigaw ng higit pa sa mga salita. Ang iyong ngiti sa gitna ng paghihirap, ang iyong katatagan sa harap ng unos, at ang iyong pananalig sa Diyos sa kabila ng lahat ng panganib ay nagsisilbing walang-hanggang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga pangakong binigkas kundi sa mga sakripisyong iniaalay. Bagama't ang pagkakataon na marinig mo ang aming mga tinig sa mundong ito ay lumipas na, ang aming mga panalangin, ang aming patuloy na pagtindig sa iyong ipinaglaban, at ang aming pagtalima sa iyong mga aral ay magiging walang-hanggang patotoo na ang iyong alaala ay hindi kailanman kukupas.
Sa bawat luha na pumapatak, mayroong isang panata na ang iyong pangalan ay isusulat sa mga tala ng kasaysayan hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang bayani na pumili ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang iyong pagpanaw ay nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy—upang sabihin sa mga buhay pa ang aming pagmamahal, upang ipaglaban ang katarungan kahit na tila walang pag-asa, at upang mabuhay nang may layunin na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mag-iwan ng bakas ng kabutihan, tulad ng ginawa mo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa piling ng mga banal at ng mga martir, ang iyong liwanag ay mananatiling gabay sa aming paglalakbay sa madilim na mundong ito. Pagpalain ka ng Diyos, O martir ng katotohanan—kapayapaan ay sumaiyo sa iyong pagsilang, sa iyong pamumuhay, at sa iyong walang-hanggang pag-akyat sa kaitaasan.
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