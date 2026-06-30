Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdami ng Pag-aresto sa mga Migrante sa Pakistan | 344 Bilanggong Afghan ang Binalik sa Afghanistan.
Isang makabuluhan at nagpapakita ng lumalalang sitwasyon ng mga dayuhan sa Pakistan ang inilabas ng Ministry of Refugees and Repatriation na nasa ilalim ng pamamahala ng Taliban sa Afghanistan. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, sa nakalipas na linggo lamang, may kabuuang 344 na mga migranteng Afghan ang pinalaya mula sa iba't ibang kulungan sa Pakistan at agad na inilipat pabalik sa teritoryo ng Afghanistan matapos na makumpleto ang kanilang mga panahon ng pagkakakulong. Ang mga bilanggong ito ay karamihang nahuli at ikinulong ng mga awtoridad ng Pakistan dahil sa diumano'y kawalan ng wasto at balidong dokumento ng paninirahan (residency permits)—isang isyu na naging matinding pinagmumulan ng alitan at diplomatikong tensyon sa pagitan ng Islamabad at Kabul sa mga nakaraang buwan, lalo na't ipinatupad ng Pakistan ang mahigpit na deadline para sa pag-alis ng lahat ng undocumented foreigners.
Ayon sa detalyadong ulat ng Taliban, ang mga naibalik na migrante ay binubuo hindi lamang ng mga solong indibidwal kundi pati na rin ng buong mga pamilya—kasama ang mga kababaihan at mga batang ipinanganak sa Pakistan ngunit itinuturing na walang legal na katayuan dahil sa kawalan ng rehistrasyon. Ang mga detenidong ito ay nagbago-bago ang haba ng kanilang pagkakakulong; ang ilan ay nakulong ng ilang araw lamang, samantalang ang iba ay nagdaan ng ilang buwan sa masikip at makikitid na mga selda ng iba't ibang bilangguan sa Pakistan bago tuluyang mapalaya sa pamamagitan ng koordinasyon sa pagitan ng mga opisyal ng Taliban at ng mga Pakistani border authorities. Ang kanilang pagbabalik ay isinasagawa sa ilalim ng masusing seguridad, kung saan marami sa kanila ay dumating nang pagod, may sakit, o kulang sa pangunahing pangangailangan matapos ang mahabang panahon ng paghihirap sa mga detention center.
Batay sa estadistikang ibinigay ng mga opisyal, 232 sa mga bilanggong ito ang dumaan sa daang Torkham na matatagpuan sa lalawigan ng Nangarhar—ang pinakamahalagang border crossing sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan na nagsisilbing pangunahing koridor ng kalakalan at paggalaw ng mga tao. Samantala, ang natitirang 112 na bilanggo naman ay pinabalik sa pamamagitan ng rutang Spin Boldak sa lalawigan ng Kandahar, isang estratehikong daanan na nag-uugnay sa katimugang bahagi ng Afghanistan sa Balochistan ng Pakistan. Ang dalawang ruta na ito ay naging saksi ng patuloy na daloy ng mga deportado mula nang simulan ng Pakistan ang kanyang malawakang crackdown laban sa mga dayuhan, na nagdulot ng isang humanitarian na hamon sa mga hangganang lugar ng Afghanistan.
Ang pagdami ng mga pag-aresto at kasunod na pagbabalik na ito ay kasabay ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaang Pakistani na naglalayong "linisin" ang kanilang teritoryo mula sa tinatayang milyun-milyong Afghan refugees na nanirahan sa Pakistan sa loob ng mga dekada, marami sa kanila ay tumakas mula sa mga digmaan at krisis sa Afghanistan. Bagama't sinasabi ng Pakistan na ang kanilang aksyon ay nakabatay sa pambansang seguridad at sa pagpapatupad ng batas sa imigrasyon, matinding tinutuligsa ito ng mga makataong organisasyon at ng mismong Taliban bilang isang hindi makataong hakbang na naglalagay sa panganib ang buhay ng mga sibilyan, lalo na sa mga darating na buwan ng taglamig kung saan ang malamig na panahon at kakulangan ng tirahan ay maaaring magdulot ng higit pang pagkamatay sa mga hangganang lugar.
Nanawagan na ang mga opisyal ng Taliban sa kanilang mga katapat sa Pakistan na itigil ang biglaang pagpapalayas at sa halip ay magpatupad ng mas organisado at makataong proseso ng pagbabalik na isinasaalang-alang ang kalagayan ng mga pamilya at ang kapasidad ng Afghanistan na tumanggap at muling isama ang mga bumalik na migrante sa kanilang mga lipunan. Sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap, ang sunud-sunod na pagbabalik na ito ay isang malinaw na indikasyon na ang krisis sa pagitan ng dalawang bansa ay malayo sa paglutas, at libu-libo pang mga Afghan ang nanganganib na maaresto at ma-deport sa mga darating na araw, na magpapalalim sa isa sa pinakamalalaking humanitarian na krisis sa paggalaw ng mga tao sa buong rehiyon ng Timog Asya.
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