Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsusuri ng Israeli Media sa Libing ng Martir na Lider ng Iran; Isang Pagpapakita ng Logistik na Kakayahan at Mensahe ng Pagpapatuloy ng Sistema sa Rehiyon.
Habang ang Iran ay abala sa huling yugto ng paghahanda para sa isang makasaysayang at hindi pa naganap na seremonya—ang paglilibing ng kanyang martir na Lider, si Ayatollah Shahid Sayyid Ali Khamenei—ang mga pangunahing media outlet ng rehimeng Zionist ay hindi naging passive na manonood. Sa halip, sila ay naglunsad ng malalim na pagsusuri sa kaganapang ito, na inilalarawan nila bilang isang "maniobra ng logistik na kapangyarihan" at isang "malinaw na signal" na ang Islamic Republic, sa kabila ng mabibigat na pagsubok at pagkawala, ay nananatiling matatag at may kakayahang mag-organisa sa pinakamataas na antas. Ayon sa mga komentarista ng Israeli, ang napakalaking sukat ng paghahanda at ang pambihirang koordinasyon na kinakailangan upang mapakilos ang sampu-sampung milyong mamamayan sa loob ng isang linggong aktibidad ay hindi lamang isang pagpapakita ng pagdadalamhati kundi isang tahasang deklarasyon ng kapangyarihan ng estado at ng malalim na ugat ng rebolusyonaryong sistema sa masa.
Sa Iran, ang mga panghuling paghahanda para sa libing ni Ayatollah Khamenei—na inaasahang magiging pinakamalaking seremonya ng paglilibing sa kasaysayan ng bansa—ay isinasagawa sa ilalim ng mahigpit na iskedyul at hindi kapani-paniwalang seguridad. Ang kaganapan ay hindi lamang isang simpleng ritwal; ito ay isang pambansang okasyon na sasaklaw sa mahigit isang linggo at inaasahang dadaluhan ng dose-dosenang milyong Iranian mula sa lahat ng antas ng lipunan, na maglalakbay mula sa malalayong probinsiya upang magbigay-pugay sa kanilang yumaong lider. Ayon sa mga ulat, ang pamahalaan at ang mga rebolusyonaryong institusyon ay nagtipon ng lahat ng magagamit na mapagkukunan—mula sa transportasyon, tirahan, pagkain, hanggang sa mga medikal na serbisyo—upang matiyak na ang kaganapan ay magaganap nang maayos at walang sagabal, isang gawain na sa sarili nito ay isang testamento sa natitirang organisasyonal na kakayahan ng Iranian system.
Binibigyang-diin ng mga Israeli analyst na ang Iran ay hindi lamang nagpaalam sa isang panahon; ito ay nagsasara ng isang kabanata at naghahanda para sa mga susunod na yugto ng kanyang kasaysayan. Sa kanilang pananaw, ang desisyon na isagawa ang libing sa oras na ito—na may pormal na pag-apruba mula kay Sayyid Mojtaba Khamenei, ang anak ng yumaong lider, matapos ang mga panloob na deliberasyon at talakayan—ay isang indikasyon na ang pagpapatuloy ng pamumuno ay ligtas na naipasa sa mga bagong kamay. Ang pagpili ng petsa, Sabado, Hulyo 4, ay sinasabing hindi sinasadya; ito ay maaaring isang simbolikong pahayag, marahil ay naglalayong ipahiwatig na ang Iran, tulad ng isang phoenix, ay babangon mula sa abo ng kanyang pagsubok upang ipagpatuloy ang kanyang landas nang may panibagong lakas at determinasyon.
Ang Iran, ayon sa mga analyst, ay gumagamit ng napakalaking kaganapang ito upang magpadala ng isang malinaw na mensahe sa buong rehiyon—lalo na sa mga kalapit na bansa at sa mga kaaway nito—na kahit na ang pagkawala ng isang makasaysayang lider ay hindi makapagpapahina sa pundasyon ng estado o makapagpapahina sa kalooban ng mga tao nito. Sa katunayan, ang sistematikong pag-oorganisa ng isang multi-city, multi-day funeral procession—na sumasaklaw sa Tehran, ang banal na lungsod ng Qom, at maging ang mga banal na lugar sa Iraq tulad ng Najaf at Karbala—ay isang pampulitikang pahayag na ang impluwensya at espiritwal na pamana ng Iran ay lumalampas sa kanyang mga hangganan at malalim na nakaugat sa buong mundo ng Shiite. Ang mensahe ay malinaw: ang rebolusyon ay buhay, at ang kanyang mga kaalyado sa rehiyon ay maaaring umasa sa patuloy na suporta, habang ang kanyang mga kaaway ay hindi dapat magkamali na mag-isip na ang Iran ay nasa isang posisyon ng kahinaan.
Ang iskedyul ng paglilibing ay lubhang masinsinan at simboliko. Magsisimula ito sa Sabado sa Tehran, kung saan ang libu-libong tao ay inaasahang mag-aagawan upang makita ang kabaong ng kanilang lider. Pagkatapos ng tatlong araw sa kabisera, ang prusisyon ay lilipat sa Qom, ang pangunahing sentro ng relihiyosong pag-aaral ng Shiite, kung saan ang kanyang mga fatwa at turo ay matagal nang iginagalang. Ang susunod na yugto ay dadalhin ang kabaong sa Iraq, na bumisita sa mga banal na lungsod ng Najaf—ang libingan ni Imam Ali—at Karbala—ang lugar ng pagkamartir ni Imam Hussein—na parehong may malalim na espiritwal na kahalagahan para sa milyun-milyong Shiite sa buong mundo. Sa wakas, sa Huwebes, ang yumaong lider ay ililibing sa kanyang lugar ng kapanganakan, na kumukumpleto sa isang paglalakbay na sumasagisag sa kanyang buhay—mula sa kanyang pinagmulan hanggang sa kanyang walang-hanggang pahingahan—at nag-iiwan ng isang pamana na patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga henerasyon sa hinaharap.
Sa kabuuan, ang mga Israeli media ay kumikilala na ang kaganapang ito ay higit pa sa isang pambansang pagluluksa; ito ay isang sandali ng pagsasama-sama at pagpapatibay ng pagkakaisa, kung saan ang Iran ay hindi lamang nagbibigay-pugay sa isang bayani kundi nagtatayo rin ng isang salaysay ng paglaban at katatagan na maaaring magbigay-daan para sa isang bagong kabanata ng impluwensya sa Gitnang Silangan. Habang ang mundo ay nanonood, ang Iran ay muling nagpapatunay na ang kanyang landas ay hindi matutukoy ng mga panlabas na puwersa, kundi ng kanyang sariling kalooban, pananampalataya, at ang walang-hanggang koneksyon sa pagitan ng kanyang mga lider at ng kanyang mga tao—isang koneksyon na, tulad ng ipinakita ng libing na ito, ay mananatiling matatag at hindi masisira sa harap ng anumang hamon.
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