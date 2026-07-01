Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Matinding Kahihiyan sa Plenaryong Sesyon ng Knesset ng Rehimeng Zionist; Si Netanyahu ay Lubos na Walang Kakayahang Alisin ang Armas at Harapin ang Hezbollah!.
Isang nakakagulat at hindi pa naganap na eksena ng pampulitikang pagbagsak at kahihiyan ang naganap sa loob ng mismong plenaryong sesyon ng Knesset—ang parliamento ng rehimeng Zionist—nang ang isa sa sarili nilang mga kinatawan ay tumayo at hayagang siniraan si Punong Ministro Benjamin Netanyahu sa harap ng buong bansa at ng pandaigdigang manonood. Ang mga nagniningas na sigaw at matatapang na paratang ay nagmula kay Gilad Kariv, isang mambabatas na, sa halip na ipagtanggol ang patakaran ng kanyang pamahalaan, ay pumili na ilantad ang mga nakatagong kahinaan at kasinungalingan ng kanyang sariling punong ministro—isang pag-unlad na nagpapakita ng lumalalim na pagkakabaha-bahagi at kawalan ng tiwala sa loob ng establisimiyento ng Israel sa gitna ng patuloy na pagkabigo laban sa Hezbollah.
Sa kanyang mainit na pahayag, idineklara ni Kariv na si Netanyahu ay walang iba kundi isang sinungaling, na kahit na sa pamamagitan ng isang suposadong kasunduan sa pamahalaan ng Lebanon, ang Israel ay walang kakayahang disarmahan at lipulin ang Hezbollah—isang matinding pag-amin na sumasalungat sa mga taunang propaganda ng Israeli military na nagsasabing sila ay nangingibabaw sa larangan ng digmaan. Binigyang-diin ng kinatawan na sa kabila ng araw-araw na pagtanggap ng Israel ng mas mabibigat at mas nakamamatay na dagok mula sa mga puwersa ng paglaban sa Lebanon, si Netanyahu ay patuloy na nagkakalat ng mga walang laman na pangako at mga ilusyon, na ang kanyang mga salita ay tila umiiral lamang sa isang kaharian ng pantasya na walang koneksyon sa malupit na katotohanan sa lupa, kung saan ang Hezbollah ay nananatiling mas malakas at mas handa kaysa dati.
Idinagdag pa ni Kariv na ang patuloy na pagsisinungaling at paglihis ng kanyang punong ministro ay hindi lamang naglalagay sa panganib ang buhay ng mga sundalong Israeli kundi tahasang sumisira sa diplomatiko at pandaigdigang kredibilidad ng Israel sa mata ng mga bansa sa buong mundo. Ayon sa kanya, ang dating iginagalang na posisyon ng Israel sa internasyonal na entablado ay unti-unting nauubos dahil sa mga pabago-bago at hindi mapagkakatiwalaang patakaran ni Netanyahu, na nagdulot ng pagtaas ng paghihiwalay at pagbaba ng suporta mula sa mga dating kaalyado, kahit na sa gitna ng Kanluraning mga kabisera na dating bulag na sumuporta sa lahat ng kanyang hakbang. Ang diplomatikong pagkawasak na ito, ayon sa mambabatas, ay isang mas malaking banta sa pangmatagalang kaligtasan ng Israel kaysa sa anumang misil na maaaring ilunsad mula sa Gaza o Lebanon.
Sa kanyang pinaka-mapang-uyam na pahayag, tinapos ni Kariv ang kanyang pananalita sa pamamagitan ng pagsasabing si Netanyahu ay isasangguni lamang sa pagbebenta ng mga ilusyon at walang laman na mga islogan, at ang kanyang tanging tunay na motibasyon ay ang kanyang kampanya sa halalan at ang kanyang personal na pampulitikang pagsasalba, sa halip na maglaan ng anumang oras o pagsisikap sa pagbuo ng isang mabubuhay na estratehiya upang harapin ang lumalagong banta ng Hezbollah. Inilarawan niya ang punong ministro bilang isang lider na mas interesado sa pansariling pagpapanatili ng kapangyarihan kaysa sa pambansang seguridad, at nagbabala na ang kanyang kawalan ng malinaw na plano ay mag-iiwan sa Israel na mahina at walang direksyon sa isang panahon kung kailan ang mga kaaway nito ay nagkakaisa at nagpapalakas.
Ang pag-atakeng ito mula sa loob ng Knesset ay nagpapakita ng isang malalim na krisis sa pamumuno sa loob ng rehimeng Zionist, kung saan kahit ang sariling mga mambabatas ay hindi na kayang magpanggap na ang kanilang punong ministro ay may kakayahang pamunuan ang bansa sa mga panahong ito ng matinding hamon. Habang ang mga puwersa ng Hezbollah ay patuloy na nagtatagumpay sa pagpigil sa pagsalakay ng Israel sa hangganan, at ang Axis of Resistance ay nagdiriwang ng mga taktikal at estratehikong tagumpay, ang panloob na pagsasabwatan at pag-amin ng kahinaan sa Tel Aviv ay nagsisilbing isang patunay na ang dating "hindi magagapi" na hukbo ng Israel ay nabubulok mula sa loob—at si Netanyahu, sa halip na maging tagapagligtas, ay nagiging libingan ng kanyang sariling pamana at ng kanyang bansa.
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