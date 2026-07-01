Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Nakikinig ang Gmail sa Inyong mga Sinasabi! – Bagong Tampok ng Google na may Artipisyal na Katalinuhan.
Sa isang hakbang na muling nagpabago sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa kanilang email, opisyal na inihayag ng Google sa kanyang taunang kumperensya ng mga developer ang isang rebolusyonaryong tampok na tinawag nilang "Gmail Live" – isang makabagong kakayahan na kasalukuyang sinusubok sa piling bilang ng mga gumagamit ng Android at iOS sa buong mundo. Ang tampok na ito, na pinapagana ng makapangyarihang artificial intelligence na tinatawag na "Gemini" (ang pangalan ng pinakabagong AI assistant ng Google), ay nagpapahintulot sa mga gumagamit na maghanap ng mga email hindi sa pamamagitan ng tradisyonal na mga keyword o filter, kundi sa pamamagitan ng natural na wika at mga utos na binibigkas (voice commands) , na parang nakikipag-usap ka lamang sa isang buhay na tao.
Sa halip na mag-type ng mga komplikadong search operator, maaari na ngayong magtanong ang mga gumagamit ng mga katanungan tulad ng: "Kailan ang aking susunod na paglalakbay?" o "Nasaan ang aking kamakailang order?" – at agad na susuriin ng Gemini ang libu-libong email sa iyong inbox upang kunin ang eksaktong impormasyon na kailangan mo, na ipapakita ito sa isang malinaw, organisado, at madaling maintindihan na format. Hindi na kailangang mag-scroll nang manu-mano sa mga lumang mensahe o mag-imbento ng mga kumplikadong kumbinasyon ng mga salita; ang AI ang bahala sa lahat ng mabibigat na gawain, na nagbibigay sa iyo ng isang karanasang tulad ng isang live na pag-uusap sa iyong sariling digital assistant.
Ayon sa mga opisyal ng Google, ang Gmail Live ay bahagi ng isang mas malawak na pananaw na gawing mas intuitive, matalino, at nakakatipid sa oras ang kanilang mga produkto. Sa pamamagitan ng pagsasama ng Gemini sa email platform, nais ng kumpanya na alisin ang "friction" o hadlang sa pagitan ng gumagamit at ng kanyang data, na ginagawang ang inbox ay hindi lamang isang passive storage box kundi isang aktibong katulong na lumalago at umaangkop sa iyong mga pangangailangan. Ang tampok na ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga propesyonal na may abalang iskedyul, mga manlalakbay na may maraming booking, at mga negosyante na kailangang mabilis na ma-access ang mahahalagang dokumento at resibo nang hindi nagsasayang ng mahalagang minuto sa paghahanap.
Ang pagsusulit ng tampok na ito sa ilang piling mga gumagamit ay inaasahang magbibigay ng mahalagang feedback na gagamitin ng Google upang pinuhin ang karanasan bago ito ilunsad sa mas malawak na publiko sa mga darating na buwan. Higit pa rito, ang ambisyon ng kumpanya ay hindi titigil sa Gmail lamang; binalak nilang palawigin ang kakayahang ito sa iba pang mga flagship application ng Google suite, kabilang ang Google Docs (para sa paghahanap ng mga dokumento sa pamamagitan ng natural na wika), at ang Google Drive (para sa mas mabilis na pag-access sa mga nakaimbak na file at folder). Ang hakbang na ito ay naglalagay sa Google sa unahan ng AI revolution sa consumer technology, na nakikipagkumpitensya sa iba pang mga higante tulad ng Microsoft at Apple, na lahat ay nagmamadali upang isama ang mas sopistikadong mga AI assistant sa kanilang mga ekosistema.
Bagama't ang pagdating ng Gmail Live ay nagdudulot ng malaking kaginhawahan at kahusayan, nagtataas din ito ng ilang mga katanungan tungkol sa privacy at seguridad ng data. Dahil ang AI ay kinakailangan upang i-scan ang lahat ng iyong mga email upang mahanap ang mga sagot, ang mga kritiko ay nag-aalala na ang sensitibong impormasyon ay maaaring maproseso at posibleng maimbak sa mga server ng Google nang mas matagal kaysa sa kinakailangan. Gayunpaman, tiniyak ng Google na ang lahat ng pagproseso ay ginagawa alinsunod sa kanilang mahigpit na patakaran sa privacy, at ang mga gumagamit ay may buong kontrol sa kanilang data, kasama na ang opsyon na huwag paganahin ang tampok anumang oras. Sa huli, ang Gmail Live ay kumakatawan sa isang malaking hakbang pasulong sa kung paano natin nakikipag-ugnayan sa ating digital na mundo, na ginagawang ang email ay isang mas buhay, tumutugon, at matalinong bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay.
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