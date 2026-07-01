Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-800 Tahanang Panggamot ang Inihahanda sa Lugar ng Pagpapaalam sa Martir na Lider; Komprehensibong Paghahanda para sa Milyun-milyong Nagdadalamhati.
Sa gitna ng malawakang paghahanda para sa makasaysayang seremonya ng pagpapaalam at paglilibing sa martir na si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ang Komite sa Kalusugan at Panggagamot ng punong-tanggapan na namamahala sa kaganapan ay nag-anunsyo ng isang napakalawak at detalyadong plano upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng milyun-milyong dumadalong mga nagdadalamhati mula sa iba't ibang panig ng Iran at maging mula sa ibang bansa. Sa isang pahayag na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang kapasidad ng estado na mag-organisa sa panahon ng pambansang pagluluksa, inihayag ng komite na sila ay naghanda ng kabuuang 800 na mga tahanang panggamot (hospital beds) sa iba't ibang lokasyon upang matugunan ang anumang posibleng emerhensiyang medikal na maaaring lumitaw sa mga araw ng matinding pagtitipon, kung saan inaasahang dumagsa ang napakaraming tao sa mga lansangan at plasa ng Tehran, Qom, at iba pang mga banal na lungsod.
Ayon sa komite, ang mga inihandang pasilidad ay binubuo ng 600 na mga kama para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang pag-ospital—na inilagay sa loob ng mga permanenteng ospital sa paligid ng ruta ng prusisyon at sa mga pangunahing pook ng pagtitipon—at 200 na karagdagang mga kama na nagsisilbing pansuportang yunit (backup beds) na nakatalaga sa mga pansamantalang ospital sa bukid (field hospitals) at mga mobile clinic na madaling ilipat-lipat batay sa daloy ng mga tao. Ang mga pasilidad na ito ay hindi lamang nilagyan ng mga pangunahing kagamitang medikal kundi pati na rin ng mga advanced na makinarya para sa pagsasagawa ng first aid, emergency resuscitation, at paggamot ng mga heatstroke, pagkapagod, at iba pang karaniwang karamdamang dulot ng siksikan at mahabang oras ng pagtayo sa ilalim ng araw.
Kasabay ng paghahanda ng mga kama, nagtalaga rin ang komite ng libu-libong mga doktor, nars, at paramedic na naka-standby sa buong orasan, na ang ilan ay isasama sa mga ambulansya na naka-park sa mga estratehikong punto, habang ang iba ay maglilibot sa mga pulutong ng mga tao upang magbigay ng agarang lunas sa mga nanghihina o nangangailangan ng tulong. Nagtatag din sila ng isang sentral na hotline ng emerhensiya at isang koordinasyong sentro na direktang naka-link sa Ministry of Health upang matiyak na ang anumang malubhang kaso ay mabilis na maililipat sa mga malalaking ospital sa labas ng lugar ng kaganapan. Ang lahat ng mga hakbang na ito ay isinasagawa sa ilalim ng mahigpit na pagsubaybay ng mga opisyal ng seguridad at kalusugan, na ang pangunahing prayoridad ay ang pangangalaga sa buhay at kapakanan ng bawat kalahok sa makasaysayang okasyong ito.
Ang kahanga-hangang pagpapakilos na ito ng mga yaman ng kalusugan ay nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga ng estado sa kanyang mga mamamayan, lalo na sa mga panahon ng matinding emosyonal at pisikal na pagsusumikap. Sa pamamagitan ng pagtiyak na ang libu-libong mga tauhang medikal at daan-daang mga kama ay handa sa bawat sulok ng ruta ng prusisyon, ipinapadala ng Iran ang mensahe na walang sakripisyong napakaliit upang protektahan ang kanyang mga tao—isang prinsipyo na siyang tanda ng isang tunay na rebolusyonaryong pamahalaan. Ang paghahandang ito ay nagsisilbing isang konkretong patunay na ang martir na lider, na naglaan ng kanyang buong buhay sa paglilingkod at paggabay sa bansa, ay nag-iiwan ng isang sistemang kayang tumayo sa sarili nitong mga paa, kayang pangalagaan ang kanyang mga tagasunod kahit na sa pinakamadilim at pinakamasakit na mga sandali ng pambansang kasaysayan.
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