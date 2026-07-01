Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Demokratang Kinatawan: Ang Amerika ay Hindi Dapat Gumastos Kahit Isang Sentimo para sa Genocide na Isinasagawa ng Israel.
Sa isang matapang at prangkang pahayag na yumanig sa mga bulwagan ng kapangyarihan sa Washington, si Rashida Tlaib—ang unang babaeng Palestinian-American na nahalal sa Kongreso ng Estados Unidos, at isang kilalang miyembro ng progresibong "Squad" ng mga Demokratikong kinatawan—ay hayagang idineklara ang kanyang lubos na pagsalungat sa patuloy na pagpopondo ng kanyang bansa sa mga operasyong militar ng rehimeng Zionist laban sa mga mamamayang Palestinian. Sa isang talumpati na puno ng damdamin at pagsusuri batay sa makataong batas, ipinahayag ni Tlaib na siya ay ganap na susuporta sa isang panukalang batas na naglalayong hadlangan ang tinatayang 3.3 bilyong dolyar na taunang tulong militar ng Amerika sa Israel—isang halaga na, ayon sa kanya, ay hindi dapat ipagkaloob kahit na sa anyo ng isang sentimo, dahil ito ay direktang ginagamit upang ipagpatuloy ang isang sistematikong kampanya ng karahasan, paglilipat, at pagpatay na kwalipikado bilang isang genocide sa ilalim ng internasyonal na batas.
Binigyang-diin ni Tlaib na ang kanyang paninindigan ay hindi lamang batay sa pulitikal na pananaw kundi sa mga dokumentadong katotohanan mula sa mga ulat ng mga makataong organisasyon, mga testimonya ng mga nakaligtas, at mga pag-aaral ng mga independiyenteng eksperto na nagpapatunay na ang mga aksyon ng Israeli Defense Forces sa Gaza at sa Kanlurang Pampang ay lumalampas sa lehitimong pagtatanggol sa sarili at pumapasok sa teritoryo ng malawakang pagpuksa sa mga sibilyan, kabilang ang libu-libong kababaihan at bata. Ayon sa kanya, ang bawat dolyar na ipinadala ng Amerika sa Israel ay nagiging isang bala, isang bomba, o isang pampasabog na sumisira sa mga tahanan, ospital, at paaralan, at nag-aalis ng pagkain at gamot sa mga taong nakulong sa isang bukas na bilangguan na tinatawag na Gaza Strip. "Hindi natin kayang magpanggap na hindi natin alam kung saan napupunta ang ating pera," aniya, "habang ang ating buwis ay ginagamit upang pumatay ng mga inosenteng sibilyan at sirain ang anumang pag-asa ng kapayapaan sa rehiyon."
Ang panukalang batas na sinusuportahan ni Tlaib ay bahagi ng mas malawak na kilusan sa loob ng Kongreso ng US na naglalayong lagyan ng kondisyon ang tulong militar sa Israel at pigilan ang paggamit nito sa mga operasyon na lumalabag sa karapatang pantao. Bagama't ang panukala ay may matinding pagtutol mula sa parehong mga Republikano at sa ilang mga mainstream na Demokratiko na nananatiling tapat sa tradisyonal na pro-Israeli na patakaran ng Washington, ang lumalaking bilang ng mga progresibong boses—tulad nina Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, at Bernie Sanders—ay nagbibigay ng bagong momentum sa adhikain na wakasan ang walang-pasubaling suporta ng Amerika sa isang rehimeng paulit-ulit na hinatulan ng International Court of Justice at ng iba't ibang katawan ng United Nations. Ang pahayag ni Tlaib ay dumating sa isang panahon kung kailan ang pampublikong opinyon sa Amerika ay unti-unting lumiliko laban sa walang-hanggang digmaan sa Gitnang Silangan, at ang mga mamamayan ay nagsisimula nang magtanong kung bakit ang kanilang bansa ay patuloy na nagtatanggol sa isang dayuhang estado na hayagang lumalabag sa mga kombensiyon ng Geneva.
Itinuturo ng mga analyst na ang panawagan ni Tlaib ay hindi lamang isang usapin ng budget o foreign aid; ito ay isang moral na pahayag na humahamon sa buong pundasyon ng relasyong Amerikano-Israeli na itinayo sa loob ng mga dekada. Sa pamamagitan ng pagtawag sa mga aksyon ng Israel na "genocide," direktang sinasalungat ni Tlaib ang opisyal na salaysay ng Washington at ng Tel Aviv, na naglalagay sa kanya sa isang posisyon ng matapang na pagtutol ngunit naglalantad din sa kanya sa matinding batikos mula sa mga pro-Israeli na lobby at sa ilang mga kasamahan sa Kongreso. Gayunpaman, ang kanyang paninindigan ay sumasalamin sa lumalaking kamalayan ng bagong henerasyon ng mga Amerikano—lalo na ang mga kabataan at mga taong may kulay—na nakikita ang pakikibaka ng mga Palestinian bilang konektado sa kanilang sariling pakikibaka laban sa rasismo, imperyalismo, at pang-ekonomiyang kawalang-katarungan.
Sa huli, ang pahayag ni Rashida Tlaib ay nagsisilbing isang malakas na paalala na ang labanan para sa katarungan ay hindi lamang nagaganap sa mga larangan ng digmaan sa Gaza kundi pati na rin sa mga bulwagan ng Kongreso, kung saan ang mga desisyon na may buhay at kamatayan ay ginagawa. Ang kanyang panawagan na ang Amerika ay "hindi dapat gumastos kahit isang sentimo" para sa genocide ay isang sigaw na umaalingawngaw sa puso ng bawat taong naniniwala na ang karapatang mabuhay ng mga Palestinian ay katumbas ng karapatang mabuhay ng sinumang ibang tao sa mundo. At bagama't ang kanyang panukalang batas ay maaaring hindi agad na maipasa, ito ay nagtanim ng isang binhi ng pag-asa at paglaban na tiyak na lalago habang ang higit pang mga boses ay nagsasama-sama upang wakasan ang isa sa mga pinakamahabang at pinakamadugong okupasyon sa modernong kasaysayan.
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